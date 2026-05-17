19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle sağlık kurumlarının çalışma saatleri ve durumları araştırılmaya başlandı. Salı gününe denk gelen 19 Mayıs'ta hastanelerde muayene randevusu olan veya hastaneye gitmesi gereken vatandaşlar, "19 Mayıs'ta hastaneler tatil mi?" sorusunun yanıtını arıyor. Peki, 19 Mayıs'ta hastaneler ve sağlık ocakları açık mı? 19 Mayıs 2026 Salı hastaneler çalışıyor mu? İşte ayrıntılar...

19 MAYIS'TA HASTANELER AÇIK MI?

Resmi tatil günlerinde uygulanan genel prosedür 19 Mayıs Salı günü de geçerli olacaktır. Buna göre:

Poliklinikler: Devlet hastaneleri ve özel hastanelerin poliklinik (ayakta tedavi) bölümleri 19 Mayıs Salı günü hizmet vermeyecek. Bu tarihe denk gelen MHRS randevuları oluşturulmamakta.

Acil Servisler: Tüm hastanelerin "Acil Servis" bölümleri, resmi tatil günlerinde olduğu gibi 19 Mayıs'ta da 24 saat kesintisiz olarak hizmet vermeye devam edecek.

Sağlık Ocakları (ASM): Aile Sağlığı Merkezleri (Sağlık Ocakları) resmi tatil nedeniyle kapalı olacak.

19 MAYIS'TA ECZANELER AÇIK MI?

19 Mayıs Salı günü yalnızca "Nöbetçi Eczaneler" hizmet verecek. Rutin mesai yapan eczaneler kapalı olacak.

20 MAYIS'TA HASTANELER AÇIK MI?

Tüm sağlık kurumları, 20 Mayıs Çarşamba günü itibarıyla normal mesai saatlerine geri dönecek.