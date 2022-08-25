1995’ten beri Alagadi’de yumurtlayan Katie’nin yolculuğu sürüyor

25 Ağustos 2022 Perşembe, 12:27

Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti (SPOT) Yöneticisi Damla Beton, 1995’ten beri Alagadi’de yumurtlamaya devam eden 62 yaşındaki deniz kaplumbağası Katie’nin serüvenini Cumhuriyet Gazetesi’ne anlattı.

SPOT EKİBİ TARAFINDAN TESPİT EDİLEN 55’İNCİ YEŞİL KAPLUMBAĞA

SPOT ekibinin, KKTC Çevre Koruma Dairesi izni ve işbirliği ile son 30 senedir Alagadi’de üreyen deniz kaplumbağalarını izlediklerini belirten Damla Beton, “Bu çalışmalar sırasında yumurtlamaya gelen tüm anneleri kimliklendiriyoruz, böylece her birisini tek tek tanıyoruz. İşte Katie de bu 750 yeşil kaplumbağa (Chelonia mydas) annelerinden birisi. SPOT ekibi tarafından tespit edilen 55. yeşil kaplumbağa. İlk kaydedildiği 1995 yılından sonra 1999, 2003, 2006, 2010, 2015, 2018 ve 2022 yıllarında Alagadi’de yumurtlamaya devam etti. Bunca yıllık tecrübemize dayanarak Katie’nin en az 62 yaşında olduğunu düşünüyoruz” dedi.

“KATİE SAYESİNDE BU KONUYA IŞIK TUTABİLECEĞİZ!”

SPOT ekinin bugüne kadar 100’den fazla deniz kaplumbağasını uydu vericisi ile izlediğini aktaran Beton, aynı bireyin 30 yıl boyunca aynı rotayı ve beslenme bölgesini kullanıp kullanmadığı konusunda bilgisinin henüz olmadığını ifade ederek, “Katie sayesinde bu konuya ışık tutabileceğiz!” dedi.