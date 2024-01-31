2 bin 300 rakımda üretiliyor! Altınla yarışıyor...

Yayınlanma: 31.01.2024 - 11:13

Güncelleme: 31.01.2024 - 11:13

2 bin 300 rakımda üretilen Coğrafi işaretli doğal ürünlerden Anzer Balı, bu yılda da büyük talepler alıyor. Fiyatıyla altınla yarışan Anzer Balı, 2 bin 500 liradan satılıyor. Anzer Yayla'sında 40'ı endemik olmak üzere 400'den fazla çiçekten üretilen Anzer Balı için yurt dışından da istekler geliyor.

Hacettepe Üniversitesi'nde yapılan testlerden olumlu sonuç alan ballar ise kavanozlara doldurulmasının ardından satışa sunuldu. Satışa sunulan balların orijinal olduğunu gösteren coğrafi işaretli kavanozlar raflarda kilogram fiyatı 2 bin 500 liradan yer buldu. Satışı devam eden Anzer Balı Türkiye'den büyük rağbet görürken, yurt dışından da oldukça talep görüyor.

ANZER BALININ FAYDALARI