2 bin 300 rakımda üretiliyor! Altınla yarışıyor...
Fiyatı altının gramıyla yarışan Coğrafi işaretli Anzer Balı, bu yıl da fiyatıyla cep yakıyor. Anzer Balı'nın kilosu 2 bin 500 liradan satılıyor... Birçok hastalık için şifa kaynağı olarak bilinen Anzer Balı için yurt dışından da yoğun talep geliyor.
2 bin 300 rakımda üretilen Coğrafi işaretli doğal ürünlerden Anzer Balı, bu yılda da büyük talepler alıyor. Fiyatıyla altınla yarışan Anzer Balı, 2 bin 500 liradan satılıyor. Anzer Yayla'sında 40'ı endemik olmak üzere 400'den fazla çiçekten üretilen Anzer Balı için yurt dışından da istekler geliyor.
Hacettepe Üniversitesi'nde yapılan testlerden olumlu sonuç alan ballar ise kavanozlara doldurulmasının ardından satışa sunuldu. Satışa sunulan balların orijinal olduğunu gösteren coğrafi işaretli kavanozlar raflarda kilogram fiyatı 2 bin 500 liradan yer buldu. Satışı devam eden Anzer Balı Türkiye'den büyük rağbet görürken, yurt dışından da oldukça talep görüyor.
ANZER BALININ FAYDALARI
- Anzer balının içerisinde bulunan fenolik bileşenler oldukça güçlü antioksidan özelliği taşır. Bu sayede bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli rol oynar. İyi bir antioksidan olan Anzer balı aynı zamanda kanın temizlenmesini sağlar.
- Bağışıklık sistemini güçlendirmesi dolayısıyla birçok hastalıktan korunmayı sağlar.
- Sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına yardım eder.
- İştah açar. Kilo alma problemi yaşayan kişilerin kullanması önerilir.
- Enerji verir, düzenli kullanımda gün içerisindeki halsizlik ve yorgunluğun önüne geçer.
- Cildin daha sağlıklı ve parlak görünmesini sağlar, cilt lekelerini iyileştirir.
- Kemik sağlığı için oldukça faydalıdır. Kemiklerin kırılma ya da burkulmaya karşı daha dirençli olmasını sağlar.
- Kalp ve damar hastalıklarının önlenmesinde etkilidir.
- Kansere karşı oldukça güçlü bir koruyucu olduğu gibi, kanser tedavilerine de destek olur.
- Damar sağlığı açısından oldukça faydalı olan Anzer balı kalp ve damar hastalıklarına yakalanmayı önler.
- Vücut gelişimi ve büyümede etkilidir. Hücre yenilenmesini sağlar.
- Metabolizmayı düzenler.
- Saç dökülmesini önler.
- Kısırlığa karşı koruma sağlar.
- Cinsel gücü artırıcı özellik taşımaktadır.
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