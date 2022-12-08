2 bin yıllık 'Hermes' ve 'Herme' heykelcikleri ilk kez sergide

08 Aralık 2022 Perşembe, 07:00

İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'nce hayata geçirilen '12 Ay 12 Sergi' projesi ile müze envanterine kayıtlı olup, daha önce sergiye çıkarılmamış eserler, ziyaretçilerle buluşturuluyor.

Bu ayki sergide; ‘Zeus’ ile ‘Maia'nın oğlu, 'tanrıların en kurnazı ve hızlısı' olarak bilinen, Roma döneminden ‘Hermes'e ait gümüş heykelcik ile kent sınırlarını koruması için konulan 'Herme' adlı 2 bronz heykelcik ve 1 mermer heykel başı yer alıyor.

Gümüş malzemeden yapılan, 8 santimetre büyüklüğündeki ‘Hermes'in tasvir edildiği heykelcikte, kanatlı başlığa sahip figürün saçı ve yüz hatları belirgin şekilde görülebiliyor. Başı hafif sağa dönük, sol kolla omzunda nesne tutan ‘Hermes'in vücut hatları da belirgin görülüyor.

BELİRGİN ÖZELLİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

‘Herme’ adlı heykelcik ise 5,4 santimetre boyunda ve bronz malzemeden yapılırken, figürün saçları, gözü, burnu ve ağız bölümünün ise basit detaylarla gösterildiği görülüyor.

‘Herme’ adlı bronz malzemeden yapılmış diğer heykelcik ise 6,1 santimetre boyu, ince dikdörtgen kaide üzerinde yukarı doğru genişleyen gövdesi ve omuz bölümünde iki çıkıntısıyla göze çarpıyor. Uzun sakalı çizgi taramalarla belirginleştirilmiş olan heykelcikte figürün yüz hatları da görülebiliyor.

Son figür ise mermer malzemeden heykel başı olarak dikkat çekiyor. 35 santimetre boyunda, burun kısmı kırık olan eserde figürün yüz detaylarının belirginliği göze çarpıyor.

İzmir Arkeoloji Müzesi Uzmanı Elvan Tural Tercan, "Sergimizde tanrı ‘Hermes ile 'Herme'ler yer alıyor. Tanrı ‘Hermes’, 'tanrıların en kurnazı en hızlısı'. 'Tanrıların habercisi' olarak geçer. Başında kanatlı şapka, ayağında kanatlı ayakkabı ve asası ile liriyle tasvir edilir. Tüm hikayeyi ileten, hızından kimsenin dahi göremediği bir tanrıdır. ‘Hermes'e ait gümüş bir figür var. Bunun dışında ‘Herme’ler var. Adını tanrı ‘Hermes'e ithafen verilmiş. Sınırları korumak için kullanılır. Tanrı ‘Hermes', 'tüccarların koruyucusu ve yol göstereni'dir hatta ölülere de yol gösterir. Herkese yol gösteren bir tanrı olduğu için herkesin itibar ettiği bir tanrı. Ona ithafen ‘Herme'ler yapılmış. Bu eser grubu 2000'li yılların başından beri müzemize kazandırıldı. İlk kez ziyaretçilere sunuluyor. Ziyaretçiler, merakla gelip ilk kez sunulan eserleri inceliyor" dedi.