Uğurcan Çakır’ın eldivenleri sergilenmek için Bartın'daki maden ocağına bağışlandı

04 Aralık 2022 Pazar, 17:17

Bartın’ın Amasra ilçesinde ekim ayında yaşanan ve 41 madencinin hayatını kaybettiği maden ocağı patlamasında hayatını kaybeden madencilerin aileleri için Trabzonspor'un başlattığı ‘Kurtaran Eller’ kampanyası tamamlandı. Kampanya kapsamında takımın başarılı kalecisi ve kaptanı Uğurcan Çakır’ın, Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynanan Beşiktaş maçında kullandığı imzalı eldivenler açık artırmaya çıkarıldı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun 100 bin TL teklif sunarak başlattığı açık artırmada 765 bin TL toplandı. Kampanyadan elde edilen gelir, faciada hayatını kaybeden madenci ailelerine, Uğurcan Çakır’ın eldivenleri de sergilenmek üzere maden ocağına bağışlandı.

MADEN OCAĞINDA SERGİLENECEK

Trabzonspor Kulübü, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü nedeniyle yayınladığı kutlama mesajında, Uğurcan’ın eldivenlerinin bağışlandığını açıkladı. Açıklamada, “Trabzonspor Kulübü olarak 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nde, Bartın’da yaşanan elim maden kazasında yaşamını yitiren madencilerin ailelerine yardım etmek amacıyla başlattığımız ‘Kurtaran Eller’ kampanyasının sona ermesiyle birlikte kaptanımız Uğurcan Çakır’ın eldivenlerini sergilenmek üzere Bartın Maden Ocağı’na bağışladık. Bir daha böyle bir acının yaşanmamasını diliyor, tekrardan 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nü kutluyoruz” ifadelerine yer verildi.