2 yıl önce ekilmişti, ilk hasadı başladı! Efeler'den dünyanın her yerine gönderilecek
Efeler Belediyesi'nin kendi arazilerinde üretilen enginar, kuşkonmaz ve şevketi bostanların hasadı yapıldı.
2022 yılı Mayıs ayında torakla buluşturulan kuşkonmazların ilk hasadı yapıldı. Efeler Belediyesi, Tepecik Mahallesi’nde bulunan toplam 58 dönüm tarım arazisinde ürettiği enginar, kuşkonmaz ve şevketi bostanların hasadını gerçekleştirdi.
Hasattan elde edilen mahsul, belediyenin Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası’nda işlenecek. Son teknoloji makinelerle hijyenik şartlarda tüketime hazır hale getirilecek olan ürünler ise Efe Bakkallarda ilçe halkıyla buluşurken, efelerpazari.com üzerinden de dünyanın her yerine online satışa sunulacak.
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