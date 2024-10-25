20 gün önce kızını kaybetmişti: Mazhar Alanson sahnede duygusal anlar yaşadı
MFÖ grubu üyelerinden Mazhar Alanson'un 50 yaşındaki kızı Eda Alanson geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybetti. Kızının vefatıyla sarsılan Alanson, sahnede duygusal anlar yaşadı.
Ünlü sanatçı Mazhar Alanson'un kızı Melek Eda Alanson, ani hastalığı nedeniyle Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 50 yaşındaki Eda Alanson'un kaybı, sanat dünyasında derin bir üzüntüyle karşılandı.
Mazhar Alanson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Canım kızım Melek Eda Alanson melek oldu" ifadelerini kullanarak duygularını dile getirdi. Kızının cenaze töreni, İstanbul'daki Fatih Camii'nde düzenlendi. Ayakta durmakta zorlanan Alanson, evlat acısının zorluğuna vurgu yaparak, "Evlat sahibi olanınız varsa bilirsiniz. Yani söyleyecek pek söz yok, ifade edilecek şeyler değil" dedi.
Usta sanatçı, 20 gün sonra sahneye çıkarak müzikseverlerle bir araya geldi. İstanbul'daki konserde "Müzik sadece eğlenmek için değildir! Müzik hüzündür" sözleriyle, kaybının kendisi üzerindeki etkisini de gözler önüne serdi.
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