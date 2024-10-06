Kızı Eda Alanson'u kaybeden Mazhar Alanson'dan paylaşım

Yayınlanma: 06.10.2024 - 12:40

Güncelleme: 06.10.2024 - 12:40

Ünlü müzisyen Mazhar Alanson’un kızı Eda Alanson, ani bir hastalık nedeniyle 50 yaşında hayatını kaybetti.

Ankara’da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Eda Alanson’un kaybı, sanat dünyasını yasa boğdu. Mazhar Alanson, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, kızının vefatını şu sözlerle duyurdu:

"Canım kızım Melek Eda Alanson melek oldu. Yarın öğle namazı ile Fatih Camii’nden uğurlayacağız. Allah kimseyi evlat acısıyla sınamasın"

BİRİCİK SUDEN’DEN PAYLAŞIM

Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden de sosyal medya hesabından taziye mesajları için teşekkür ederken, bir ricada bulundu. Suden paylaşımında, "Taziye aramalarınız ve mesajlarınız için binlerce teşekkür. Bir tek ricam olacak; Mazhar’ı arayıp Mazhar’dan çok ağlama halleri olmasın lütfen. Ayıptır, destek değildir bence, gerçek de değildir ama hadi diyelim ki öyle... Büsbütün üzmemek olmamalı hedefiniz" ifadelerini kullandı.

Eda Alanson’un cenazesi, Fatih Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.