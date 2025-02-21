20 yıl sonra ilk kez! Şevval Sam’dan sürpriz imaj değişikliği

Ünlü sanatçı, saçlarını kısacık kestirerek yıllar sonra ilk kez imaj değişikliğine gitti. Yeni tarzı büyük beğeni topladı.

20 yıl sonra ilk kez! Şevval Sam’dan sürpriz imaj değişikliği
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.02.2025 - 10:36

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, saçlarını kısacık kestirerek hayranlarını şaşırttı. 51 yaşındaki sanatçının yeni tarzı büyük beğeni topladı.

"BENİM İÇİN BÜYÜK BİR YENİLİK"

Konser öncesinde yeni imajını takipçileriyle paylaşan Sam, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Çok uzun zamandır böyle bir değişiklik yapmamıştım. Sürprizimi ilk kez sizinle paylaşmak istedim. Benim için büyük bir yenilik. Hayatta değişimi sevdiğimi biliyorsunuz, umarım sizler de beğenmişsinizdir."

"20 YILDIR İLK KEZ BÖYLE BİR SAÇ YAPIYORUM"

Yeni görünümüne dair düşüncelerini paylaşmaya devam eden sanatçı, şunları söyledi:

"Birazdan sahneye çıkacağım ve ilk kez bu şekilde izleyici karşısına çıkacağım. 'Şevval ne yapmış?' dememeniz için öncesinde sizlerle paylaşmak istedim. Yeni imajım çok rahat. Bazen alışkanlıklarımızdan vazgeçmek enerjimizi tazeliyor. Değişiklik iyidir, ben beğendim, umarım siz de beğenmişsinizdir. Enerjilerimizi tazelemek iyi gelir diye düşünüyorum. Görüşlerinizi ve yorumlarınızı merak ediyorum. 20 yıldır ilk defa böyle bir saç yapıyorum."


Etiketler: #sürpriz #Şevval Sam

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