İstanbul Havalimanı'nda uçağı rötar yapan Şevval Sam'dan mini konser: O anlar gündem oldu

İstanbul Havalimanı’na, Antalya’daki konserine gitmek üzere ekibiyle birlikte gelen sanatçı Şevval Sam’ın uçağı İstanbul’da etkili olan sağanak yağış ve lodos nedeniyle rötar yaptı. Konserinin provasını havalimanında yapan Sam’ın o anları cep telefonuyla kayıt altına alınınca ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

İstanbul Havalimanı'nda uçağı rötar yapan Şevval Sam'dan mini konser: O anlar gündem oldu
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 23.11.2024 - 11:40

Antalya’daki konserine gitmek üzere Şevval Sam ve ekibi, İstanbul Havalimanı’nda bulunan Türk Hava Yolları (THY), İç Hat Lounge Salonu’na geldi.

İstanbul’da etkisini sürdüren sağanak yağış ve lodos, hava trafiğinde aksamalara neden olurken, Şevval Sam’ın Antalya’ya gideceği uçakta rötar yaptı.

PROVAYI HAVALİMANINDA YAPTI

Antalya seferinin konsere kısa bir süre kala gerçekleşeceğini öğrenen ünlü sanatçı ve ekibi provayı havalimanında yaptı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Ünlü sanatçının mini konseri sayesinde yolcular müzik ziyafeti yaşadı. Ortaya eğlenceli görüntülerin çıktığı anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.


Etiketler: #Şevval Sam #İstanbul Havalimanı

İlgili Haberler

Özgür Özel duyurdu: Şevval Sam konseri ertelendi

Özgür Özel duyurdu: Şevval Sam konseri ertelendi
Şevval Sam 'kadın cinayeti' sorularına cevap vermedi: 'Hiç kötü şeylerden bahsetmeyelim, ne olur...'

Şevval Sam 'kadın cinayeti' sorularına cevap vermedi: 'Hiç kötü şeylerden bahsetmeyelim, ne olur...'
Kadın cinayetleri hakkında konuşmaması tepkilere sebep olmuştu: Şevval Sam'dan açıklama

Kadın cinayetleri hakkında konuşmaması tepkilere sebep olmuştu: Şevval Sam'dan açıklama
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler