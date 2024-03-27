2000'lerin klasikleşen serisinin akıbeti belli oldu: Haber ünlü yapımcıdan geldi... Film yeniden çekilecek!

Yayınlanma: 27.03.2024 - 16:05

Güncelleme: 27.03.2024 - 16:05

"Karayip Korsanları" serisinin yapımcısı Jerry Bruckheimer, serinin yeniden çekileceğini açıkladı. Bruckheimer, mevcut planın beş filmde 4,5 milyar dolar hasılat elde eden Disney macera serisini "yeniden başlatmak" olduğunu belirtti.

Bruckheimer, verdiği bir röportajda, "Karayip Korsanları" serisinin yeniden çekileceğini ve bu sürecin bir araya getirilmesinin daha kolay olacağını dile getirdi. Bu durumun, belirli oyuncuların beklenmesine gerek olmadığı anlamına geldiğini ifade etti. Bu açıklamalar, Johnny Depp'in Kaptan Jack Sparrow rolünde geri dönme ihtimalinin düşük olduğunu gösteriyor.

Daha önce Variety tarafından bildirildiği gibi, Disney'in "Karayip Korsanları" serisine yeni bir soluk getirmeyi planladığı ve Margot Robbie'nin başrolde olduğu bir yeniden başlatma üzerinde çalıştığı biliniyor. Ancak, Depp'in rol alıp almayacağı belirsizliğini koruyor.

Jerry Bruckheimer'ın açıklamaları, serinin geleceği hakkında belirsizlikleri gidermedi. Ancak, "Karayip Korsanları" serisinin yeniden çekileceğine dair yapılan planlar, sinemaseverler arasında heyecan yarattı.