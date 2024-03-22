Tommy Shelby geri dönüyor! Oscar ödüllü Cillian Murphy Peaky Blinders filminde yer alacak...

Yayınlanma: 22.03.2024 - 21:25

Güncelleme: 22.03.2024 - 21:25

BBC'nin fenomen haline gelen dizisi "Peaky Blinders", sevilen karakter Tommy Shelby ile beyaz perdeye taşınıyor. Dizinin yaratıcısı Steven Knight, Oscar kazanan Cillian Murphy'nin Tommy Shelby rolünü "kesinlikle" tekrar canlandıracağını doğruladı. Knight, "Peaky Blinders" filminin çekimlerine Eylül ayında başlanacağını açıkladı.

Cillian Murphy, daha önce de bir "Peaky Blinders" filmiyle ilgili heyecanını dile getirmişti. Rolling Stone U.K.'ye verdiği röportajda, "Eğer daha fazla hikaye varsa, bunu yapmayı çok isterim. Ama doğru olması lazım" demişti.

Geçtiğimiz ay Oscar kazanan Murphy, Knight'ın olağanüstü yetenekli bir yazar olduğunu vurgulayarak, "Her zaman söylediğim gibi, Knight olağanüstü bir yazar olduğu için ortaya koyabileceğinden emin olduğum bir senaryo koyarsa, ben de orada olacağım" ifadelerini kullanmıştı.

"Peaky Blinders" hayranları da bu haberi büyük bir heyecanla karşıladı. Dizinin popülerliği, Netflix'e gelmesiyle birlikte dünya çapında büyük bir kitleye ulaşmıştı. Gelecek filmin ne hakkında olacağı ise merak konusu. Knight, "Filmin tam olarak ne hakkında olduğunu biliyorum. Ve hangi iki hikayeyi anlatacağını da biliyorum" diyerek ipucu veriyor.