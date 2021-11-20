2021'in en iyi dizi, film ve oyun müzikleri açıklandı
Bu yıl 12'ncisi düzenlenen Hollywood Medyada Müzik Ödülleri’nin kazananları açıklandı. Toplam 30 kategoride ödül dağıtıldı; filmler, diziler, belgeseller ve oyunlardaki müziklerden en iyileri seçildi.
İlk olarak 2009 yılında verilen ve bu yıl 12'ncisi düzenlenen Hollywood Medyada Müzik Ödülleri’nin kazananları açıklandı. Film, TV, video oyunları, fragmanlar, reklamlar, belgeseller, müzik videoları ve özel programlar gibi her türlü görsel medyada orijinal müziklerin ödüllendirildiği törende toplam 30 kategoride ödül dağıtıldı.
Bu yılın ödül kazanan isimleri arasında Billie Eilish, H.E.R., Adam Levine, Hans Zimmer, Rachel Portman ve Alberto Iglesias gibi isimler de yer aldı. Ünlü isimlerin ödüllerini kazanmalarını sağlayan müziklerden bazıları Don’t Look Up, A Quiet Place II, Dune ve Parallel Mothers gibi filmlerdi.
Bu yılın kazanan parçaları, bu parçaların arkasındaki isimler ve yer aldıkları yapımlar şu şekilde:
Orkestra – uzun metrajlı film: Nicholas Britell - Don’t Look Up
Orkestra – animasyon film: Mychael Danna ve Jeff Danna - The Addams Family 2
Orkestra – bilim kurgu/fantastik film: Hans Zimmer - Dune
Orkestra – korku filmi: Marco Beltrami - A Quiet Place II
Orkestra – belgesel film: Rachel Portman - Julia
Orkestra – bağımsız film: Bryce Dessner ve Aaron Dessner - C’mon C’mon
Orkestra – bağımsız film (İngilizce olmayan): Alberto Iglesias - Parallel Mothers
Şarkı – uzun metrajlı film: “No Time to Die” - Billie Eilish ve Finneas O’Connell - No Time To Die
Şarkı – animasyon film: “Good Mood” - Karl Johan Schuster, Savan Kotecha, Oscar Gorres ve Adam Levine – Paw Patrol
Şarkı – belgesel film: “Secret Sister” - Rufus Wainwright – Rebel Hearts
Şarkı – bağımsız film: “Beyond the Shore” - Nick Baxter, Sian Heder, Marius de Vries, Matt Dahan ve Emilia Jones – CODA
Şarkı – ekran performansı: “Both Sides Now” – Emilia Jones, Joni Mitchell – CODA
Müzikal belgesel/özel program: George Hencken, Nira Park, Laura Richardson, Edgar Wright - The Sparks Brothers
Müzik temalı film, bitopik veya müzikal: Sue Baden-Powell, Jason Cloth, Aaron L. Gilbert, Jennifer Hudson, Liesl Tommy – Respect
Müzik denetimi – film: Tracy McKnight – Flag Day
Müzik denetimi – dizi/mini dizi: Tony Von Pervieux, Christa Miller – Ted Lasso
Jenerik – dizi/mini dizi: Roahn Hylton, Jacob Yoffee ve Scotty Granger – The Wonder Years
Orkestra – dizi/mini dizi: Jung Jae-il - Squid Game
Jenerik – dizi (İngilizce olmayan): David Murillo R. – Quien Mato a Sara
Orkestra – belgesel dizi – TV/dijital: Thomas Caffey – Inspiration 4 Mission to Space
Şarkı – dizi/mini dizi: “Change” - H.E.R., Maxx Moore, David Harris, Ronald Colson, Jeff Gitelman – We The People
Orkestra – video oyunu: Mark Mothersbaugh, Wataru Hokoyama – Ratchet & Clank: Rift Apart
Şarkı – video oyunu: “Burn It All Down” - Riot Music Team, Alex Seaver of Mako, PVRIS – League of Legends
Şarkı/orkestra – mobil video oyunu: Yang Lee, Budapest Scoring Symphony Orchestra – Arena of Valor 4.0
Şarkı – kısa film: “Headnoise” – Tone, Ashley Jones, Matthew Wang – Headnoise
Orkestra – kısa film (animasyon): Joy Ngiaw – Blush
Orkestra – kısa film (canlı çekim): Dimitris Dodoras – Fellini Forward
Orkestra – kısa film (belgesel): Jackson Greenberg – Audible
Film müziği albümü: Back Lot Music – Last Night in Soho
Şarkı/orkestra – ticari reklam: “Everthing I Do Gohn Be Funky (From Now On)” – Allen Toussaint, Found Objects, Tryo Andrews, Nadav Nirenberg, Julian Gosin, Roger Lewis, Chauncey Yearwood, Gabe Meed, Evan Margulies, Nora Nalepka, Morgan Price
Görsel ortam için canlı konser: Bo Burnham – Bo Burnham: Inside
Şarkı/orkestra – fragman: “Maya and the Three Trailer”, Kali Uchis, Gustavo Santaolalla, Paul Williams
Eğitim/eğlence sergileri veya tema parkı gezisi: Dan Radlauer, Alan Ett, Scott Liggett – Signs of Life
Bağımsız müzik videosu: “A Wise Tale” - Abstact Mindstate, Neesin
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