Televizyonun Oscar'ı kabul edilen 2021 Uluslararası Emmy Ödülleri sahiplerini buldu
Uluslararası Emmy Ödülleri New York'ta sahiplerini buldu. Bu yıl toplam 11 kategoride ödül dağıtılırken, Türkiye'ye "Menajerimi Ara" ismiyle uyarlanan dizinin orijinali, en iyi komedi dizisi ödülünü almayı başardı. İşte Emmy 2021'de ödül kazananların tam listesi...
Uluslararası Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi tarafından ABD dışında üretilmiş yapımlara verilen Uluslararası Emmy Ödülleri New York’ta sahiplerini buldu. Emmy Ödülleri, aralarında en iyi erkek ve sanatçıların, belgesellerin, komedi ve dram gibi dizilerin olduğu toplam 11 kategoride dağıtıldı.
Geçen yıl Covid-19 salgını nedeniyle sanal olarak düzenlenen Uluslararası Emmy Ödüllerinin sunuculuğunu bu sene Nijerya asıllı Amerikalı oyuncu Ynonne Orji üstlendi.
En İyi Sanat Programı dalında ödülü Gregory Monro tarafından yönetilen, “Kubrick by Kubrick” adlı Fransız yapımı belgesel kazandı.
En İyi Kadın Oyuncu ödülü “Adult Material” adlı dizideki rolüyle İngiliz oyuncu Hayley Squires, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü ise “Des” dizisinde bir seri katili canlandıran İngiliz David Tennant aldı.
En İyi Komedi dalında ödül, Türkiye’ye de uyarlanan Fransız dizisi "Menajerimi Ara" (Dix Pour Cent) dizisine, drama dalında ise İsrail yapımı “Tahran” adlı diziye verildi.
En iyi belgesel ödülünü üç yaşında kanserden ölmek üzere olan çocuklarının bedenini, gelecekte hastalığa çare bulunacağı umuduyla kriyoniks yöntemiyle dondurarak saklayan Taylandlı bir çiftin hikayesini anlatan “Kriyoniks: İkinci Yaşam Umudu” (Hope Frozen: A Quest to Live Twice) adlı Netflix yapımı kazandı.
Video Haberler
- AKP'li Birinci'den tepki çeken 'enflasyon' çıkışı
- Taksici ile sürücü birbirine girdi
- Kadıgil'den üçüncü ittifak açıklaması
- Katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı
- Suudi Arabistan'a kar yağdı
- AKP'nin planını açıkladı, tarih verdi
- Sincap 'Alvin' çay içip cips yiyor, otomobille geziyor
- Yanan evine odun attı
- Makas atan ehliyetsiz sürücü taksiye çarptı: 3 yaralı
- ''Lütfi Elvan Saray'dan eli boş döndü''
En Çok Okunan Haberler
- Müslüme'yi bulan kadın konuştu
- Meclis'te 'Sedat Peker' kavgası
- Türkiye'nin 'diri fay' haritası
- Soyer'den Kıbrıs Çıkartması
- TCMB'den 'acil durum' beklentisi
- Nevşin Mengü'den kötü haber
- Türk-İş Başkanından 'asgari ücret' çağrısı
- Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
- Erdoğan'dan ekonomik kurtuluş savaşı açıklaması
- Fakıbaba'nın evine baskın iddiası