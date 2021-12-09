2022'nin rengi belli oldu
Küresel renk otoritesi Pantone, 2022'nin renk tonunu belirledi. Yeni rengi katalogdan seçmek yerine yeniden yaratmaya karar veren şirket, yeni tonun ismini 'Very Peri' olarak tanımladı.
Pantone renk şirketi tarafından "mavinin deniz salyangozu tonu" olarak tanımlanan Very Peri, 2022 için yılın rengi seçildi . Önümüzdeki yıl için, küresel renk otoritesi ‘sakinliğe ilham veren ancak menekşe kırmızısı alt tonla canlandırılan bir mavi seçti.
Pantone, bu yıl ilk kez yılın rengi için mevcut renk kataloğunda bulunmayan yeni bir renk tonu yaratmaya karar verdi. Bunu yapmak için şirket, mavi tonlarını mor-kırmızı ile harmanladı.
DÖNÜŞTÜRÜCÜ ZAMANLARI TEMSİL EDİYOR
Pantone Renk Enstitüsü Başkan Yardımcısı Laurie Pressman, “Toplum, rengi kritik bir iletişim biçimi, fikirleri ve duyguları ifade etmenin ve etkilemenin, etkileşim kurmanın ve bağlantı kurmanın bir yolu olarak kabul etmeye devam ediyor. Bu yeni kırmızı-mor tabanlı mavi renk tonunun karmaşıklığı, önümüzde uzanan geniş olasılıkları vurguluyor. Uzun bir izolasyon döneminden çıkarken, Very Peri, günlük yaşam anlayışımızın değiştiği, fiziksel ve dijital yaşamlarımızın daha iç içe geçtiği, içinde yaşadığımız dönüştürücü zamanları temsil ediyor.
PANTONE Renk Enstitüsü’nden Leatrice Eiseman, “PANTONE 17-3938 Very Peri seçimi, güvenilir ve sevilen mavi renk ailesine yeni bir bakış açısı ve vizyon getiriyor. Very Peri, yaratıcılığı ve yaratıcı ifadeyi cesaretlendiren canlı, neşeli bir tavır ve dinamik bir duruş sergiliyor” dedi.
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