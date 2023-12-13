2023 yılında en çok hangi şarkı sözü aratıldı?
Arama motoru Google 2023 yılının en çok aranan kelimeleri listesini paylaştı. Türkiye’nin 2023 Yılının Arama Trendleri listesinde “şarkı sözleri” kategorisinde en çok arananlar listelendi.
Yılın öne çıkan aramalarının paylaşıldığı Google Yılın Arama Trendleri’nde “şarkı sözleri” kategorisinde en çok “Antidepresan”, “Enerji” ve “Bi’ Tek Ben Anlarım” arandı.
2023 YILINDA EN ÇOK ARATILAN ŞARKI SÖZLERİ NELER?
Google, 2023 yılı boyunca da merak edilenlerin arandığı yer olmayı başardı. Yeni çıkan şarkılardan trend olan çok dinlenen şarkılara, yurt içinden yurt dışına pek çok şarkı sözünün arandığı “şarkı sözleri” kategorisi, Türkiye’nin müzik zevkine ve merakına dair bir özet sundu. Mabel Matiz’in sevilen şarkılarından “Antidepresan şarkı sözleri” ve “Müphem şarkı sözleri”nin yer aldığı yer aldığı listede merak edilenler ülke sınırlarını aşarak Eminem’in Mockingbird şarkısı ve Rudy Mancuso'nun Lento şarkısına da ev sahipliği yaptı.
ŞARKI SÖZLERİ
Antidepresan şarkı sözleri
Enerji şarkı sözleri
Bi' Tek Ben Anlarım şarkı sözleri
Müphem şarkı sözleri
Ali Cabbar şarkı sözleri
Manolya şarkı sözleri
Aşkın Olayım şarkı sözleri
Mockingbird şarkı sözleri
Lento şarkı sözleri
Belki şarkı sözleri
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