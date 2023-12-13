2023 yılında en çok hangi şarkı sözü aratıldı?

Yayınlanma: 13.12.2023 - 13:34

Güncelleme: 13.12.2023 - 13:34

Yılın öne çıkan aramalarının paylaşıldığı Google Yılın Arama Trendleri’nde “şarkı sözleri” kategorisinde en çok “Antidepresan”, “Enerji” ve “Bi’ Tek Ben Anlarım” arandı.

2023 YILINDA EN ÇOK ARATILAN ŞARKI SÖZLERİ NELER?

Google, 2023 yılı boyunca da merak edilenlerin arandığı yer olmayı başardı. Yeni çıkan şarkılardan trend olan çok dinlenen şarkılara, yurt içinden yurt dışına pek çok şarkı sözünün arandığı “şarkı sözleri” kategorisi, Türkiye’nin müzik zevkine ve merakına dair bir özet sundu. Mabel Matiz’in sevilen şarkılarından “Antidepresan şarkı sözleri” ve “Müphem şarkı sözleri”nin yer aldığı yer aldığı listede merak edilenler ülke sınırlarını aşarak Eminem’in Mockingbird şarkısı ve Rudy Mancuso'nun Lento şarkısına da ev sahipliği yaptı.

ŞARKI SÖZLERİ

Antidepresan şarkı sözleri

Enerji şarkı sözleri

Bi' Tek Ben Anlarım şarkı sözleri

Müphem şarkı sözleri

Ali Cabbar şarkı sözleri

Manolya şarkı sözleri

Aşkın Olayım şarkı sözleri

Mockingbird şarkı sözleri

Lento şarkı sözleri

Belki şarkı sözleri