2023 yılının rengi belli oldu: Viva Magenta

02 Aralık 2022 Cuma, 11:41

2023 yılının rengi belli oldu. Her yıl Aralık ayında yılın trend renklerini açıklayan Pantone Color Institute, 2023 yılının renginin 'Viva Magenta' olduğunu duyurdu.

An unconventional shade for an unconventional time:

a new vision. Color of the Year 2023: PANTONE 18-1750 Viva Magenta



Vibrating with vim and vigor, a shade rooted in nature descending from the red family demonstrating a new signal of strength.https://t.co/vxEQlBykRT#Pantone pic.twitter.com/pRIP6bI2NH — PANTONE (@pantone) December 2, 2022

Enstitü, Viva Magenta rengini; 'kökleri kırmızı aileden gelen ve yeni bir güç sinyalinin ifadesi olan bir gölge, cesur ve korkusuz, coşkusu neşeli ve iyimser bir kutlamayı teşvik eden, yeni bir anlatı yazan, titreşen bir renk' olarak tanımladı.

2022'NİN RENGİ

Pantone Color Institute, geçen yılın rengini 'Very Peri' olarak belirlemişti.



