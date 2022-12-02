2023 yılının rengi belli oldu: Viva Magenta

Her yıl olduğu gibi bu yılında trend rengini belirleyen Pantone Color Institute, 2023 yılının rengini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
02 Aralık 2022 Cuma, 11:41
2023 yılının rengi belli oldu: Viva Magenta
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2023 yılının rengi belli oldu. Her yıl Aralık ayında yılın trend renklerini açıklayan Pantone Color Institute, 2023 yılının renginin 'Viva Magenta' olduğunu duyurdu.

Enstitü, Viva Magenta rengini; 'kökleri kırmızı aileden gelen ve yeni bir güç sinyalinin ifadesi olan bir gölge, cesur ve korkusuz, coşkusu neşeli ve iyimser bir kutlamayı teşvik eden, yeni bir anlatı yazan, titreşen bir renk' olarak tanımladı.

2022'NİN RENGİ

Pantone Color Institute, geçen yılın rengini 'Very Peri' olarak belirlemişti.



Pantone Color Institute yılın rengi pantone Viva Magenta

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