2023 yılının rengi belli oldu: Viva Magenta
Her yıl olduğu gibi bu yılında trend rengini belirleyen Pantone Color Institute, 2023 yılının rengini açıkladı.
2023 yılının rengi belli oldu. Her yıl Aralık ayında yılın trend renklerini açıklayan Pantone Color Institute, 2023 yılının renginin 'Viva Magenta' olduğunu duyurdu.
An unconventional shade for an unconventional time:— PANTONE (@pantone) December 2, 2022
a new vision. Color of the Year 2023: PANTONE 18-1750 Viva Magenta
Vibrating with vim and vigor, a shade rooted in nature descending from the red family demonstrating a new signal of strength.https://t.co/vxEQlBykRT#Pantone pic.twitter.com/pRIP6bI2NH
Enstitü, Viva Magenta rengini; 'kökleri kırmızı aileden gelen ve yeni bir güç sinyalinin ifadesi olan bir gölge, cesur ve korkusuz, coşkusu neşeli ve iyimser bir kutlamayı teşvik eden, yeni bir anlatı yazan, titreşen bir renk' olarak tanımladı.
2022'NİN RENGİ
Pantone Color Institute, geçen yılın rengini 'Very Peri' olarak belirlemişti.
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