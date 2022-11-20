Dünya Kupası'ndaki açılış seremonisinden renkli anlar

cumhuriyet.com.tr
20 Kasım 2022 Pazar, 19:03
<p>2022 FIFA Dünya Kupası, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.</p>

2022 FIFA Dünya Kupası, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.

<p>Dünyaca ünlü oyuncu Morgan Freeman'ın yer aldığı ve tüm dünyanın Katar'da bir araya gelmeye davet edildiği açılış töreninde göçebe kabilelerin yer aldığı halk oyunu gösterisi gerçekleştirildi.</p>

Dünyaca ünlü oyuncu Morgan Freeman'ın yer aldığı ve tüm dünyanın Katar'da bir araya gelmeye davet edildiği açılış töreninde göçebe kabilelerin yer aldığı halk oyunu gösterisi gerçekleştirildi.

<p>İlk kez Arap dünyasındaki ülkede düzenlenen futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun Al Bayt Stadı'nda düzenlenen açılış seremonisini 60 bin taraftar takip etti.</p>

İlk kez Arap dünyasındaki ülkede düzenlenen futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun Al Bayt Stadı'nda düzenlenen açılış seremonisini 60 bin taraftar takip etti.

<p>Yerel sanatçıların sunduğu dans gösterisinin ardından Güney Koreli BTS grubunun solisti Jung Kook ile Katarlı şarkıcı Fahad Al-Kubaisi, FIFA Dünya Kupası'nın resmi film müziği Dreamers'ı seslendirdi.</p>

Yerel sanatçıların sunduğu dans gösterisinin ardından Güney Koreli BTS grubunun solisti Jung Kook ile Katarlı şarkıcı Fahad Al-Kubaisi, FIFA Dünya Kupası'nın resmi film müziği Dreamers'ı seslendirdi.

<p>Açılış töreninde, futbolun tek bir kabile olarak bir araya gelinmesini amaçladığı ve dünyanın herkesin içinde yaşadığı bir çadır olduğu mesajı verildi.</p>

Açılış töreninde, futbolun tek bir kabile olarak bir araya gelinmesini amaçladığı ve dünyanın herkesin içinde yaşadığı bir çadır olduğu mesajı verildi.

<p>Tören, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin konuşmasıyla son buldu.</p>

Tören, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin konuşmasıyla son buldu.

<p>Yüz milyonlarca futbolseverin televizyonlardan canlı takip edeceği 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yer alacak 32 takım, toplam 64 maça çıkacak. Turnuva, 18 Aralık'ta oynanacak final maçıyla tamamlanacak.</p>

Yüz milyonlarca futbolseverin televizyonlardan canlı takip edeceği 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yer alacak 32 takım, toplam 64 maça çıkacak. Turnuva, 18 Aralık'ta oynanacak final maçıyla tamamlanacak.

<p>Açılış seremonisi renkli görüntülere sahne oldu.</p>

Açılış seremonisi renkli görüntülere sahne oldu.

<p>Yüz milyonlarca futbolseverin televizyonlardan canlı takip edeceği 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yer alacak 32 takım, toplam 64 maça çıkacak. Turnuva, 18 Aralık'ta oynanacak final maçıyla tamamlanacak.</p>

Yüz milyonlarca futbolseverin televizyonlardan canlı takip edeceği 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yer alacak 32 takım, toplam 64 maça çıkacak. Turnuva, 18 Aralık'ta oynanacak final maçıyla tamamlanacak.

<p>Yüz milyonlarca futbolseverin televizyonlardan canlı takip edeceği 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yer alacak 32 takım, toplam 64 maça çıkacak. Turnuva, 18 Aralık'ta oynanacak final maçıyla tamamlanacak.</p>

Yüz milyonlarca futbolseverin televizyonlardan canlı takip edeceği 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yer alacak 32 takım, toplam 64 maça çıkacak. Turnuva, 18 Aralık'ta oynanacak final maçıyla tamamlanacak.

Dünya Kupası katar Açılış seremonisi

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