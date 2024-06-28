Venom: Son Dans filmi ne zaman vizyona girecek? Venom: Son Dans filminin konusu ne, oyuncuları kim?

Tom Hardy'li Venom: Son Dans filminin ne zaman vizyona gireceği araştırılıyor. Venom serisinin yeni filminde hangi oyuncuların yer alacağı ev konusunun ne olduğu merak ediliyor. peki, Venom: Son Dans filmi ne zaman vizyona girecek? Venom: Son Dans filminin konusu ne, oyuncuları kim?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.06.2024 - 23:27
Venom: Son Dans filmi ne zaman vizyona girecek? Venom: Son Dans filminin konusu ne, oyuncuları kim?
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Venom serisinin 3. ve son filmi olan "Venom: Son Dans" filmi kısa süre sonra izleyicisi ile buluşacak. Filmin ne zaman vizyona gireceği merak konusu oldu. Peki, Venom: Son Dans filmi ne zaman vizyona girecek? Venom: Son Dans filminin konusu ne, oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

VENOM: SON DANS NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Venom: Son Dans filmi Türkiye'de 25 Ekim 2024 tarihinde vizyona girecek.

VENOM: SON DANS FİLMİNİN KONUSU NE?

Eddie Brock/Venom üçlemesinin final filmi Venom: Son Dans'ta, artık tek vücutta yaşamaya alışmış Eddie Brock ile Venom'u bu kez kendi dünyaları tarafından aranan birer kaçak olarak izleyeceğiz.

VENOM: SON DANS OYUNCULARI KİM?

Tom Hardy

Juno Temple

Chiwetel Ejiofor

Peggy Lu

Rhys Ifans

Stephen Graham

Alanna Ubach

Cristo Fernández


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