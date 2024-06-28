Formula 1 Avusturya Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta? Formula 1 Avusturya Grand Prix'si hangi kanalda?
Formula 1'de heyecan Avusturya'da devam edecek. Şu ana kadar Red Bull'dan Max Verstappen 7, Ferrari'den Carlos Sainz ve Charles Leclerc ile McLaren'den Lando Norris birer kez podyumun zirvesine çıktı. Peki, Formula 1 Avusturya Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta? Formula 1 Avusturya Grand Prix'si hangi kanalda?
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 11. etabı olan Avusturya Grand Prix'si ile devam edecek. Yarışseverler de tarih, saat ve yayıncı kanal bilgilerine dair araştırmalarına hız verdi. Peki, Formula 1 Avusturya Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta? Formula 1 Avusturya Grand Prix'si hangi kanalda?
FORMULA 1 AVUSTURYA GRAND PRIX NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Spielberg kentinde bulunan 4,3 kilometrelik Red Bull Ring pistinde, 71 tur üzerinden düzenlenecek etapta sprint eleme turları, 29 Haziran'da TSİ 17.30, sprint yarışı 29 Haziran Cumartesi günü TSİ 13.00, yarış ise 30 Haziran Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.
FORMULA 1 AVUSTURYA GRAND PRIX'İ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Yarışlar, beIN SPORTS 4 kanalında canlı yayınlanacak.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar
- Max Verstappen (Hollanda): 219 puan
- Lando Norris (Büyük Britanya): 150
- Charles Leclerc (Monako): 148
- Carlos Sainz (İspanya): 116
- ergio Perez (Meksika): 111
Takımlar
- Red Bull: 330
- Ferrari: 270
- McLaren: 237
- Mercedes: 151
- Aston Martin: 58
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