2024 Paris Olimpiyatları'nda viral olan sörf fotoğrafı nasıl çekildi?

Yayınlanma: 31.07.2024 - 09:06

Güncelleme: 31.07.2024 - 09:07

AFP

Fransız fotoğrafçı Jerome Brouillet, Brezilyalı sörfçü Gabriel Medina günün en büyük dalgalarından birini yakaladığında özel bir şey çekme şansı yakaladığını biliyordu.

Jerome Brouillet, "Koşullar mükemmeldi, dalgalar beklediğimizden daha yüksekti" diyor.

Ancak Brouillet'nin kamerasını kontrol ettiğinde bulduğu şey, en çılgın hayallerinin bile ötesindeydi.

Tahiti'de dalga kenarında bir teknede bekleyen Brouillet, Medine'nin yakaladığı dalgayı bitirdiği ana hazırlanıyordu.

Medina dalgadan çıktı ve 9.9 puanlık skorunu kutlamak için parmağını havaya kaldırdı.

Brouillet, mükemmel bir anda Medina'yı, sanki sağlam bir zeminde duruyormuş gibi havada asılı dururken yakaladı.

"Dalganın arkasında onu göremiyorum. Sonra birdenbire ortaya çıktı ve dört fotoğraf çektim. Biri de buydu" diyor Brouillet ve ekliyor:

"Fotoğrafı çekmek zor olmadı. Daha önemli olan, Gabriel'in dalgadan çıkacağı anı ve onun dalgayı nereden başlatacağını tahmin etmekti.

"Sanırım Medina günün en büyük dalgalarından birinde olduğunu biliyordu. 'Dostum, sanırım bu 10 puanlık' der gibi atlıyordu."

Fotoğraf, internette hızla yankı buldu.

Brouillet ise sosyal medya hesaplarını kontrol edene dek, fotoğrafın ne kadar popüler olduğundan habersizdi:

"Fotoğrafı çektikten sonraki 6 dakikalık molada telefonumu kontrol ediyordum. Sosyal medyada birçok bildirim aldım. Çektiğim bu fotoğrafta bir şeyler olduğunu düşündüm.

"Çok güzel bir fotoğraf. Pek çok kişi de bu kareyi sevdi. Aslında bir sörf fotoğrafı değil bu. Dolayısıyla da daha fazla insanın dikkatini çekiyor."

Medina, fotoğrafı Instagram hesabında yayımladı.

Fotoğraf, Çarşamba sabahı itibarıyla 6 milyona yakın beğeni aldı.

AFP

AFP