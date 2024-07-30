Erdoğan'ın hedefinde 2024 Paris Olimpiyatları açılışı var: 13 yaşındaki torunum 'Dede gitme' dedi

Yayınlanma: 30.07.2024 - 16:59

Güncelleme: 30.07.2024 - 17:08

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

* Ne kadar sancılı olursa olsun her meseleyi kendi arasında konuşan müzakere eden bir hareketiz. 31 Mart seçimleri sonrasında da aynısını yapıyoruz. Milletin sandıkta verdiği mesajlara kulaklarımızı tıkamıyor iç bünyemizde gerekli adımları atıyoruz. Bakılmadık hiçbir nokta bırakmadan bu süreci titizlikle yürütüyoruz.

"BUNLARA ARADIKLARI FIRSATI VERMEDİK VERMEYECEĞİZ"

* Her şeyin farkındayız. Selden kütük kapma telaşında olanları da çok iyi görüyoruz. Bunlara aradıkları fırsatı vermedik vermeyeceğiz. Ne fitne kazanına odun taşıyanların oyununa geleceğiz ne de hiçbir şey olmamış gibi yolumuza devam edeceğiz. Partimiz bünyesinde bayrak değişimini gerçekleştiriyoruz. Görevden affını talep eden bazı arkadaşlarımızın yerine yenilerini görevlendirdik. Siyasetin dalgalı denizinde gel-gitler olabilir bunların tamamı geçicidir, aslolan milletle gönül bağını muhafaza etmektir. Biz PKK'nın Suriye uzantılarıyla mücadele derken CHP'li milletvekilleri ellerinde çantalarıyla ülke ülke dolaşıyor onları aklamaya çalışıyordu. 'Türk askerinin Libya'da ne işi var?' korosonun assolisti dönemin CHP Genel Başkanı'ydı. Somali tezkeresine hayır dediler.

MAVİ VATAN TARTIŞMASI

* Türkiye'nin çıkarlarını savunmak yerine masal diyerek ülkemizi yayılmacılıkla itham ederek birilerine göz kırpıyorlar. Bunun adı sorumsuzluktur şuursuzluıktır. Türkiye aleyhine bu tezleri dillendirmek ne zamanda beri CHP'nin görevi oldu? CHP'nin Türkiye ile ve Türkiye'nin çıkarlarıyla alıp veremediği nedir? Sadece milli meselelerde yerli ve milli bir duruş bekliyoruz. Eğer katkı sunmayı beceremiyorlarsa bari bu tarz talihsiz açıklamalarla ülkemize zarar vermesin. Gölge etmesin yeter biz onlardan başka ihsan istemiyoruz. 'Mavi Vatan'ımıza sahip çıkma noktasında en küçük bir geri adım atmayacağız. Bunu böyle bilsinler. Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkleri'nin hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz.

İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARI

* Savaşın bile bir hukuku vardır. Hitler'i gölgede bırakacak bir barbarlığa imza attılar. Gazze bugün dünyanın en büyük imha kampına dönüşmüştür. Eli kanlı katiller Temsilciler Meclisi'nde ağırlanıyor, alkışlanıyor. Ben de Müslümanım insanım diyen birisinin böyle bir tabloya rıza göstermesi mümkün mü? BM Güvenlik Konseyi bugün sorumluluk almayacaksa ne zaman alacak? Bu gidiş gidiş değildir.

"NETANYAHU YÖNETİMİ ALTINDA İSRAİL'İN GİTTİĞİ YOL YOL DEĞİLDİR"

* Netanyahu yönetimi altında İsrail'in gittiği yol yol değildir. Bu ikiyüzlülüğün sonu korkarım ki çok kötü bitecektir. Bugün gözünü Lübnan'a dikenlerin yarın pis ellerini başka yerlere uzatmayacağının garantisini mi verebilir? Hamas ateşkese evet dediği halde kan döken taraf İsrail'dir. İsrail devleti gelinen noktada artık tüm insanlık için tüm dünya için tehdittir. Daha geç olmadan bu soykırım insanlığın ittifakı ile artık derhal durdurulmalıdır. Biz Netanyahu denilen caninin ne yapmaya çalıştığını farkındayız. Gazze'deki ateşi tüm bölgeye yayma girişimlerini arkasındaki asıl niyeti çok iyi biliyoruz. Ne söylüyorsak bölgemizde kanın durması için söylüyoruz.

"KLAVYE SOYTARILARININ HADSİZ MESAJLARI BİZİ KORKUTMAZ ÜRKÜTMEZ"

* Klavye soytarılarının hadsiz mesajları bizi korkutmaz ürkütmez sindirmez inandığımız yolda yürümekten bizi asla vazgeçirmez.

"KORKUYU YANIMIZA HİÇ YAKLAŞTIRMADIK"

* Korkuyu yanımıza hiç yaklaştırmadık. Bugün de aynı yerdeyiz dimdik ayaktayız. İsrailli yetkilerin klüdya açıkalkarı karşısında son iki gübdür milletimizin fertleribni sergilediği dik duruşu çok kıymetli bulduğunu vurgulamak istiyorum. Türkiye olarak bundan 500 yıl önce engizisyondan kaçan Musevilere kucak açtıysak Hitler'in toplama kamplarında kaçan Yahudilere kol kanat gerdiysek bugün de mazlumların yanındayız.

2024 PARİS OLİMPİYATLARI AÇILIŞLARI

* Paris 2024 Olimpiyat Oyunları açılışında sahnelenen ahlaksızlık, karşı karşıya olduğumuz tehdidin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Macron beni davet etti, ben de gelebileceğimi söyledim. 13 yaşındaki torunum "Dede gitme" dedi. Niye dedim, "Orada LGBT gösterisi yapacaklar" dedi. Çıkardı bana Instagram'dan o görüntüleri izletti. "Tamam kızım gitmiyorum" dedim. Bakınız, bizim inancımızda insan yaratılmışların en şereflisidir. Paris'te yapılmak istenen insanı hayvanlardan dahi aşağı seviyeye çekme projesidir.

"İLK FIRSATTA PAPA'YI ARAYACAĞIM"

* İlk fırsatta sayın Papa'yı da bununla ilgili arayacağım. LGBT lobisi daha da pervasız hale gelirken insanlık büyük bir kuşatmayla karşı karşıya bırakılıyor. Karşımızda sadece bir yönelim yok, çocuklarımızı hedef alan faşizan bir dayatma var. Fransa, Fransız sporcuların içerisinde başörtülü olanlar varsa, müsabakalara katılmalarını engellemiştir.

"CİNSİYETSİZLEŞTİRMEK DEMEK İNSAN SOYUNU BOZMAK DEMEKTİR"

* Karşımızda sadece bir yönelim yok doğrudan çocuklarımızı hedef alan faşizan bir dayatma var. Aileye insan nesline yönelik çok boyutlu acımasız bir savaş yürütülmektedir. Fransa, Fransız sporcuların içerisinde başörtülü olanlar varsa onların müsabakalara katılmasını engellemiştir. Bu nasıl bir mantık? Cinsiyetsizleştirmek demek insan soyunu bozmak demektir. Bugün dünden daha dikkatliyiz. Sapkın akımlarla ve bunları insanlığın başına bela eden küresel güçlerle mücadelemizi sürdüreceğiz. Cinsiyetsizleştirme projelerini ülkemizde hamiliğini bölücü örgütün siyasi uzantılarının ve CHP'li belediyelerin üstlenmesi ibret vericidir.

KATLİAMA 'EVET' DİYEN VEKİLLERE TEBRİK

* Sahipsiz hayvanlar kanunu teklifini Meclis Genel Kurulu'nda kabul eden tüm milletvekillerimizi tebrik ediyorum. Başıboş köpek meselesini hükümet yerel yönetimler ve hayvanseverler ele ele vermek suretiyle kısa sürede hal yoluna koyacağız.