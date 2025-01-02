2024'te psikologların danışanları en çok kadınlar oldu

Yayınlanma: 02.01.2025 - 13:32

Güncelleme: 02.01.2025 - 13:32

Pandemiden bu yana dünya genelinde yaşanan çoklu krizlerin yol açtığı belirsizlikler çalışanların ruh halini olumsuz etkiliyor. ‘2024 Esenlik Haritası’na göre çalışanların kaygı ve stres giderek artıyor. Verilere göre 2023 yılında kaygı ve stres durumlarında artış gözlemlenen çalışanlar, 2024 yılını bir önceki yıldan daha da kaygılı ve stresli geçirdi.

Psikologlar ile çevrim içi olarak yapılan görüşmelerin başvuru nedenleri incelendiğinde ilk üç sırayı yüzde 19,5 ilekaygı, yüzde 15,9 ile evlilik-romantik ilişkiler, yüzde 12,1 ile de stresle başa çıkma aldı. Kaygı için başvuranların oranında bir önceki yıla göre yüzde 34, stres için başvuranların oranında ise yüzde 50,5 artış saptandı.

PSİKOLOGLARA EN ÇOK KADIN ÇALIŞANLAR VE Y KUŞAĞI BAŞVURDU

Geride bıraktığımız yıl psikologlara danışanların yüzde 70,9’unu kadınlar oluşturdu. Kuşaklara göre dağılımda ise Y kuşağı yüzde 65,2 ile ilk sırada yer alırken bu kuşağı yüzde 30 ile Z, yüzde 4,8 ile de X kuşağı izledi.



