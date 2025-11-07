ABD’de yaşama ve çalışma hayali kuran binlerce kişi için Green Card başvuruları büyük önem taşıyor. 2025-2026 dönemi Green Card başvuru süreci, merak edilen şartlar ve izlenmesi gereken adımlar yurttaşların gündeminde yer alıyor. Peki, 2025-2026 Green Card başvuruları başladı mı? Green Card'a nasıl başvurulur? Green Card başvuru şartları neler?

2025 - 2026 GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Green Card başvuru süreci her yıl genellikle Ekim ayının ilk haftasında başlıyor ve Kasım ayının ilk haftasına kadar sürüyor. Başvurular yalnızca ABD Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesi (dvprogram.state.gov) üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

2025-2026 yılı için başvuruların Ekim 2025’te başlaması ve yaklaşık bir ay sürmesi bekleniyor. Kesin tarihler her yıl Eylül ayı sonunda ABD yetkilileri tarafından duyurulacak.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir.