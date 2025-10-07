Alışveriş tutkunları merak içerisinde Kasım ayının da yaklaşmasıyla "Efsane Cuma indirimleri ne zaman?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 2025 Black Friday ne zaman? Black Friday kaç gün sürüyor?

2025 BLACK FRİDAY TARİHİ

Black Friday, her yıl ABD’de Şükran Günü’nün (Thanksgiving) ertesi günü kutlanıyor. 2025 yılında Şükran Günü 27 Kasım Perşembe gününe denk geliyor. Dolayısıyla 2025 Black Friday indirimleri 28 Kasım Cuma günü başlayacak.

BLACK FRİDAY İNDİRİMLERİ KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

Geleneksel olarak Black Friday tek bir gün sürse de son yıllarda birçok marka ve e-ticaret platformu bu kampanyaları birkaç güne, hatta bir haftaya kadar uzatıyor.

Özellikle “Black Friday Haftası” kampanyaları sayesinde tüketiciler indirim fırsatlarını daha uzun süre değerlendirme şansı buluyor.