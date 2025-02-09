Yayınlanma: 09.02.2025 - 16:49

Güncelleme: 09.02.2025 - 16:49

Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 yılı fitre miktarı geçtiğimiz günlerde açıklandı. Peki, 2025 fitre miktarı ne kadar? Diyanet fitreyi ne kadar açıkladı?

2025 FİTRE MİKTARI NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2025 yılı Ramazan ayından 2026 yılı Ramazan ayına kadar olan süre için fitre miktarını 180 TL olarak belirledi.

FİTRE NEDİR?

Türkçede fitre şeklinde söylenen fıtır sadakası, nisab miktarı malı olan müslümanların Bayram namazına kadar vermeleri vacib olan sadaka türüdür. Fitre kişi başına verilir. Ailedeki bütün bireylerin fitresini büyüklerden biri verir. Türkiye'de her yıl kişi başına verilecek olan miktarı Diyanet İşleri Başkanlığı belirler.

FİTRE KİMLERE VERİLİR?

Ramazan Bayramına kavuşan, temel ihtiyaçlarının ve bir yıllık borçlarının dışında nisap miktarı (80,18 gr. altın veya bu değerde) mala sahip olan Müslümanlar kendileri ve velâyetleri altındaki kişiler için fıtır sadakası vermekle yükümlüdürler (Kâsânî, Bedâî', 2/70,72). Ancak fıtır sadakası ile yükümlü olmak için bulunması gereken nisap miktarı malın, “artıcı” özellikte olması ve üzerinden “bir kamerî yıl” geçmiş olması gerekmez.

Kişi, kendisinin ve ergenlik çağına ulaşmamış çocuklarının fitresini vermekle yükümlüdür (Kâsânî, Bedâî', 2/70). Buna karşılık kişinin ana-babası, büyük çocukları, karısı, kardeşleri ve diğer yakınları için fitre ödeme zorunluluğu yoktur (Kâsânî, Bedâî', 2/70,72).