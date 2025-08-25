Cumhuriyet Gazetesi Logo
25.08.2025 09:14:00
Haber Merkezi
2025 İnfaz Koruma Memuru (İKM) sonuçları ne zaman açıklanacak? İKM sonuçlarına nasıl bakılır?

Adalet Bakanlığı tarafından 2025 yılında yapılacak 3 bin 500 personel alımı için süreç devam ediyor. Peki, İnfaz Koruma Memuru (İKM) sonuçları ne zaman açıklanacak? İKM sonuçlarına nasıl bakılır?

2025 İKM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuruların tamamlanmasının ardından sırada sözlü mülakat ve uygulama sınavı sonuçları bulunuyor. Adalet Bakanlığı’nın daha önceki alım takvimleri dikkate alındığında, sonuçların genellikle başvuru sürecinin tamamlanmasından 1 ila 2 ay içerisinde açıklandığı biliniyor. Bu nedenle 2025 İKM alımı sonuçlarının da Eylül ayının ilk haftalarında ilan edilmesi bekleniyor.

İKM SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Adaylar, sonuçlara Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü (pgm.adalet.gov.tr) adresi üzerinden erişebilecek. Ayrıca T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle e-Devlet kapısı üzerinden de sorgulama yapılabilecek.

