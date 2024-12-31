2025 Milli Piyango sonuçları açıkladı: 600 milyon TL'lik büyük ikramiye hangi numaraya çıktı?

Yayınlanma: 31.12.2024 - 23:46

Güncelleme: 31.12.2024 - 23:48

600 milyon TL'lik ikramiye için Milli Piyango çekilişleri saat 18.30'da başladı. Çekilişin ardından, büyük ikramiyeyi kazanan kişinin kim olduğu ve biletin hangi şehre çıktığı yurttaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, büyük ikramiye kime çıktı? Çeyrek, yarım ve tam bilet hangi şehirlere çıktı? İşte ayrıntılar…

BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANAN RAKAMLAR BELLİ OLDU

Büyük ikramiyeyi kazanan numaralar 1052448 olarak açıklandı.

600 milyon TL'lik büyük ikramiye 3 çeyrek bilete isabet etti.

AMORTİ KAZANAN RAKAMLAR BELLİ OLDU

Amorti 2 ve 7 rakamlarına isabet etti.

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango çekiliş sonuçları ve amorti bilgilerine, www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango bilet sorgulama sayfasından kolayca erişilebilecek. Vatandaşlar, biletlerindeki numaraları sisteme girerek Milli Piyango bilet sorgulama işlemini hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirebilecekler.