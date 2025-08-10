"Yıldız kayması" denilince akla gelen ilk meteor yağmurlarından olan Perseidler, her yıl olduğu gibi bu yıl da gökyüzü tutkunlarını büyüleyecek. Peki, 2025 Perseid meteor yağmuru ne zaman? Perseid Meteor Yağmuru Türkiye'den görülecek mi?

PERSE İD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Perseid meteor yağmuru temmuz ortasında başlayacak. Gökyüzü takvimine göre bu yılki gösteri 17 Temmuz’da başlayacak ve 23 Ağustos’a kadar sürecek. Ancak gözlerinizi gökyüzüne dikmeniz gereken en özel tarih: 12-13 Ağustos gecesi.

PERSEİD METEOR YAĞMURU T ÜRK İYE’DEN G ÖRÜLE LECEK Mİ?

Perseid Meteor Yağmuru 2025 yılında Türkiye'den de net bir şekilde gözlemlenebilecek. Türkiye'nin coğrafi konumu, bu tür gök olaylarını izlemek için oldukça elverişlidir. Özellikle Doğu, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerindeki şehir ışıklarından uzak yüksek rakımlı yerler, meteor yağmurunu izlemek için harika fırsatlar sunacak.