2025'te kaç gün tatil var? 2025 resmi tatil günler hangileri?
Gelecek yıl seyahatlerini planlamayı düşünenler için 2025 yılı tatil takvimi merak konusu oldu. Peki, 2025'te kaç gün tatil var? 2025 resmi tatil günler hangileri?
2025 yılında dini bayramların yanı sıra milli bayram ve kutlama günlerinde de tatiller yapılacak. Bu günlerin ne zamana denk geldiğini merak eden pek çok vatandaş bilgi almak adına araştırmalarına hız verdi. Peki, 2025'te kaç gün tatil var? 2025 resmi tatil günler hangileri?
2025'TE KAÇ GÜN TATİL VAR?
2025 yılı için Türkiye'deki resmi tatillerin listesi şu şekilde:
- Yılbaşı (Yeni Yıl): 1 Ocak 2025, Çarşamba
- Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025, Çarşamba
- Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025, Perşembe
- Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025, Pazartesi
- Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2025, Salı
- Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2025, Cumartesi
- Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2025, Çarşamba (resmi tatil 28 Ekim günü öğleden sonra başlayacak)
2025 DİNİ BAYRAM TARİHLERİ
- Ramazan Bayramı: 30 Mart Pazar, 31 Mart Pazartesi, 1 Nisan Salı.
- Cumartesi günü ile başlayan bayram tatili, 1 Nisan Salı günü sona erecek.
- Kurban Bayramı: 6 Haziran Cuma, 7 Haziran Cumartesi, 8 Haziran Pazar ve 9 Haziran Pazartesi.
- Cuma günü başlayacak bayram tatili, Pazartesi sona erecek. 4 gün sürecek bayram 6-7-8-9 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.
- Öte yandan Ramazan ve Kurban bayramlarının 1. gününden önceki arife günleri yarım gün resmi tatil kapsamında olacak.
Etiketler: #Resmi Tatil #Bayram tatili #2025
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