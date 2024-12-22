Yayınlanma: 22.12.2024 - 09:07

Güncelleme: 22.12.2024 - 09:07

2025 yılında dini bayramların yanı sıra milli bayram ve kutlama günlerinde de tatiller yapılacak. Bu günlerin ne zamana denk geldiğini merak eden pek çok vatandaş bilgi almak adına araştırmalarına hız verdi. Peki, 2025'te kaç gün tatil var? 2025 resmi tatil günler hangileri?

2025'TE KAÇ GÜN TATİL VAR?

2025 yılı için Türkiye'deki resmi tatillerin listesi şu şekilde:

Yılbaşı (Yeni Yıl): 1 Ocak 2025, Çarşamba

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025, Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025, Perşembe

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025, Pazartesi

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2025, Salı

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2025, Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2025, Çarşamba (resmi tatil 28 Ekim günü öğleden sonra başlayacak)

2025 DİNİ BAYRAM TARİHLERİ