Babalar Günü'ne önem veren yurttaşlar bu yıl hangi gün olduğunu merak ediyor. Peki, 2026 Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü ilk nasıl ortaya çıktı? Babalar Günü tarihçesi

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Dünya genelinde ve Türkiye'de Babalar Günü, her yıl geleneksel olarak haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanmaktadır. Sabit bir tarihe sahip olmadığı için her yıl takvimdeki yeri değişen bu özel gün, 2026 yılında 21 Haziran Pazar gününe denk gelmektedir.

BABALAR GÜNÜ İLK KEZ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan ve bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, annelerinin yokluğunda kendisini ve beş kardeşini tek başına büyük bir fedakarlıkla büyüten babası William Jackson Smart için özel bir gün olması gerektiğini düşündü.

Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için yoğun bir çalışma başlatan Dodd'un bu girişimi, resmi makamların hazırlıkları yetişmediği için ilk kez 19 Haziran 1910 tarihinde Washington'da kutlandı. Dönemin ABD Başkanı Lyndon Johnson tarafından 1966 yılında yayımlanan bildiriyle, her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü resmi olarak "Babalar Günü" ilan edildi. 1972 yılında ise Başkan Richard Nixon'ın imzasıyla bu özel gün yasal olarak kalıcı hale geldi ve zamanla tüm dünyaya yayıldı.