Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 fitre miktarını açıkladı. Ramazan ayına geri sayım devam ederken fitre miktarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, 2026 fitre miktarı ne kadar oldu? Fitre kimlere verilir?

2026 FİLTRE MİKTARI NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından 2026 yılı için fitre miktarı 240 TL olarak belirlendi.

FİTRE KİMLER TARAFINDAN VERİLİR?

Ramazan bayramına ulaşan, temel ihtiyaçlarını karşılayabilen ve bir yıllık borçlarının dışında nisap miktarı (80.18 gr. altın veya bu değerde) mala sahip olan kişiler fitre ya da fıtır sadakası verebilir.

FİTRE KİMLERE VERİLİR?

- Kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara,

- Temel ihtiyaçlarını karşılayamayan yardıma muhtaçlara,

- Kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine,

- Borcu olanlar ve borcu düşüldüğünde nisap miktarından daha az malı bulunan kişilere fitre / fıtır sadakası verilebilir.