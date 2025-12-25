2026 yılına ilk hangi ülke girecek? Yeni yıla en son giren ülke hangisi?

Dünya, yeni yıla aynı anda girmiyor. Saat farkları nedeniyle bazı ülkeler 2026’yı ilk karşılayanlar olurken, bazıları yeni yıla saatler sonra giriyor. Peki 2026’ya ilk giren ülke hangisi, en son hangi ülke yeni yıla adım atıyor?

2026 YILINA İLK GİREN ÜLKE HANGİSİ?

2026 yılına ilk giren ülke Kiribati’dir. Özellikle Kiribati’ye bağlı Line Adaları, dünyanın en ileri saat diliminde yer alır. Bu bölge, UTC+14 zaman dilimini kullanır ve bu nedenle yeni yılı dünyada ilk karşılayan yer olur.

Türkiye saati (TSİ) UTC+3 olduğu için Kiribati, Türkiye’den 11 saat önce yeni yıla girer.

YENİ YILA EN SON GİREN ÜLKE: AMERİKAN SAMOASI

2026 yılına en son giren yer ise Amerikan Samoası olacak. UTC-11 saat diliminde bulunan bu bölge, Kiribati ile arasında neredeyse 25 saatlik bir zaman farkı barındırır.

Yeni yıla en son girenler arasında:

Amerikan Samoası

Baker Adası ve Howland Adası (ABD’ye bağlı, yerleşimsiz adalar) yer alır.

SAAT DİLİMLERİ NEDEN BU KADAR FARKLI?

Dünya, 180. meridyen civarında yer alan Uluslararası Tarih Değiştirme Çizgisi nedeniyle farklı günleri aynı anda yaşayabilir. Kiribati, bu çizginin doğusuna geçerek saat dilimini değiştirmiş ve böylece yeni yılı en erken karşılayan ülkelerden biri olmuştur.