'Sade kahve' kilo vermek için neden iyi bir yöntem?

14 Ocak 2022 Cuma, 09:00

Kahve, dünya çapında tüketilen en popüler sabah içeceği. Aslında, dünya nüfusu yılda 160 milyon paket kahve tüketiyor. Enerji artırıcı özelliği sebebiyle fazlasıyla tercih edilen kahve aynı zamanda kilo verme hedeflerinize yardımcı olabilir. Kahve, sindirim sağlığını iyileştirebilen, kas fonksiyonunu destekleyebilen ve daha iyi kalp sağlığına yol açabilen niasin, potasyum, magnezyum ve antioksidanlar gibi besinler içerir. Ayrıca metabolizmayı hızlandıran, enerjiyi artıran ve kilo kaybını teşvik edebilen kafein içerir.

"Kahve, ölçülü olarak ve çok fazla tatlandırıcı eklenmeden tüketildiğinde kilo vermenize yardımcı olabilir ve genel sağlığınız için faydalı olabilir" diyen diyetisyen Ashley Shaw, kahvenin sağlıklı faydalarından yararlanmak ve kilo vermek için, günde dört adet 8 ons fincan kahve (400 mg kafein) içilmesini öneriyor.

İşte bu enerji artırıcı içeceğin sağlık ve kilo vermeyle ilgili bazı faydaları:

1. DÜŞÜK KALORİLİ BİR İÇECEK

Kilo kaybı, yaktığınızdan daha az kalori tükettiğinizde kalori açığı ile ilişkilidir. Kalori açığı elde etmenin popüler bir yolu, normal kalori alımınızdan daha az kalori tüketmektir.

Sade kahve, porsiyon başına 5'ten az kalori içerdiğinden kilo vermek için ideal bir içecektir. Ancak, sadece sade olarak içerseniz düşük kalorilidir. Shaw, "Siyah kahve düşük kalorili olsa da, farklı sütler ve şekerler eklendiğinde kalori, şeker ve yağlarda hızla yükselebilir" diyor.

2. METABOLİZMAYI HIZLANDIRIR

Metabolizma, vücudun besinleri parçaladığı ve gün boyunca gıdaların kalorilerini kullandığı süreçtir. Kahvede bulunan bir uyarıcı olan kafein, dinlenirken kalori yakma hızı olarak da bilinen bazal metabolizma hızınızı artırabilecek birkaç maddeden biridir.

Küçük bir 2018 araştırması, iki ay boyunca çeşitli ölçülerde kahve içen katılımcıların, metabolizmanın bir ürünü olan metaboliteye daha fazla sahip olduğunu buldu. Daha yüksek veya daha hızlı bir metabolizma, istirahatte veya fiziksel aktivite sırasında daha fazla kalori yakmanıza izin vereceği ve bu da kilo kaybına neden olabilir.

Shaw, "Kahve tüketiminin bazal metabolizma hızı ile nasıl pozitif bir şekilde ilişkili olduğuna dair giderek artan bir araştırma grubu var, ancak yiyecek ve içecekleri farklı oranlarda metabolize ettiğimizi akılda tutmak önemlidir. Kahve bir kişinin metabolizma hızını arttırırken, ancak diğerini arttırmayabilir" diyor.

3. AÇLIK HİSSİNİ AZALTIR

İştah, yediğiniz yemeğin türü, fiziksel aktivite düzeyleri ve hormonlar dahil olmak üzere çeşitli faktörlerden etkilenir. İştahı azaltan kafeinin neden-sonuç ilişkisini belirlemek için yeterli araştırma bulunmamakla birlikte, çalışmalar, sizi aç hissettiren hormon olan ghrelin düzeylerini azaltabileceğini göstermiştir.

Küçük bir 2014 araştırması, katılımcıların ghrelin seviyelerine bağlı olarak günlük kahve içmenin sadece dört hafta içinde tokluk duygularını artırdığını ve yiyecek alımını azalttığını buldu. Shaw, "Kafein ayrıca tokluk hormonu peptidi YY'yi (PYY) uyarır. Daha fazla PYY, kendinizi tok hissedeceğiniz ve daha az aç hissedeceğiniz anlamına gelir" diyor.

KAHVE 'SAĞLIKSIZ' DA OLABİLİR VE KİLO ALIMINA DA NEDEN OLABİLİR

Shaw, kahvenin kilo vermeyi teşvik eden birçok faydası olmasının yanında, potansiyel dezavantajları da olduğunu söylüyor. Bazı kahveli içecekler çok fazla kalori ve şeker içerir. Kilo vermek için kahve içerken, içeceğinize kalori eklemekten kaçınmak en iyisidir. Shaw, "Kahvenize süt veya şeker eklemek cazip gelebilir, ancak normal alımınızdan daha fazla kalori tüketmek, kilo vermek için kalori açığı vermenizi engeller ve bunun yerine kilo almanıza neden olur" diyor. Örneğin Mocha Frappuccino 370 kalori, Karamel Macchiato 250 kalori içerir.

Kafein uykuyu azaltabilir. Yetersiz uyku, özellikle yüksek kalorili yiyecekler için artan iştah ve açlıkla bağlantılıdır. Çalışmalar, uyku eksikliğini, daha fazla kalori tüketimi ve kilo alımı ile sonuçlanabilecek açlık duygularını düzenleyen hormon olan ghrelin artışına bağlıyor. Shaw, "Kahvede bulunan kafein, uyuşukluğa neden olan adenosin reseptörlerini bloke ederek daha uyanık hissetmenize neden olur. Kaliteli uyku ve hormon regülasyonu için kafeini yatmadan en az altı ila yedi saat önce kesmenizi öneririm" diyor.