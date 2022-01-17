'Aşırı kahve tüketimi beyin hasarına neden olabilir'
Şekerli içecekler, alkol ve kahvenin fazla tüketiminin beyin hasarı ve bilişsel bozulmaya neden olabileceği kaydedildi. Uzmanlar, günde 6 fincandan fazla kafeinli içeceğin beynin küçülmesine neden olabileceği konusunda uyardı.
'Eat This, Not That' sitesinin ABD’li diyet uzmanlarına
dayandırarak aktardığına göre alkol, şekerli içecekler ve kahvenin fazla
tüketilmesi, beyin hasarına ve bilişsel bozulmaya neden olabilir.
Sputnik Türkiye’nin aktardığına göre; fazla miktarda alkol
kullanımının beyin nöronlarını hızla öldürdüğünü ve ona ciddi zararlar
verdiğini belirten uzmanlara göre, kahvenin aşırı kullanımı da aynı derecede
zararlı.
GÜNDE 6 FİNCANDAN FAZLASI TEHLİKELİ
Uzmanlar, az miktarlarda kafeinin bilişsel işlevler üzerinde
olumlu bir etkiye sahip olduğu, ancak aşırı kullanımının taban tabana zıt bir
etkiye yol açabileceği ve bu içeceğin günde 6 fincandan fazlasının beynin
küçülmesine ve demansın gelişmesine neden olabileceği uyarısında bulundu.
Uzmanlar ayrıca, şeker oranı yüksek içeceklerin de beyin
fonksiyonu üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabileceğini kaydetti.
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