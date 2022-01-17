'Aşırı kahve tüketimi beyin hasarına neden olabilir'

17 Ocak 2022 Pazartesi, 00:00

'Eat This, Not That' sitesinin ABD’li diyet uzmanlarına dayandırarak aktardığına göre alkol, şekerli içecekler ve kahvenin fazla tüketilmesi, beyin hasarına ve bilişsel bozulmaya neden olabilir.

Sputnik Türkiye’nin aktardığına göre; fazla miktarda alkol kullanımının beyin nöronlarını hızla öldürdüğünü ve ona ciddi zararlar verdiğini belirten uzmanlara göre, kahvenin aşırı kullanımı da aynı derecede zararlı.

GÜNDE 6 FİNCANDAN FAZLASI TEHLİKELİ

Uzmanlar, az miktarlarda kafeinin bilişsel işlevler üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu, ancak aşırı kullanımının taban tabana zıt bir etkiye yol açabileceği ve bu içeceğin günde 6 fincandan fazlasının beynin küçülmesine ve demansın gelişmesine neden olabileceği uyarısında bulundu.

Uzmanlar ayrıca, şeker oranı yüksek içeceklerin de beyin fonksiyonu üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabileceğini kaydetti.