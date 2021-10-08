21 günde insan her şeye alışır mı?

08 Ekim 2021 Cuma, 00:00

Davranışlar yeterince tekrarlandığında alışkanlıklar oluşur. Sigarayı bırakmak, beslenme alışkanlıkları oluşturmak, uyku düzenini değiştirmek veya çayı şekersiz içmek, egzersiz yapmak gibi hayat tarzınıza eklemek istediğiniz yeni alışkanlıkları oluşturabilirsiniz. Doğal görünen alışkanlıkların, yönetilebilir olduğunu bilmek de bu konuda başarılı olabileceğiniz anlamına geliyor.

ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞTİRMEK KONUSUNDA KORKMAYIN

Sabah kalktığınızda önce kahve ve ardından sigara içmek gibi önceki davranışın bir sonrakini tetiklemesiyle de alışkanlıklar oluşuyor. Yeni alışkanlıklara uyum sağlamaya çalışırken rutinlerinizde davranış değişikliği yaparak da bu süreci yönetebilirsiniz. Alışkanlıklarınız üzerine verdiğiniz karardan sonrasında vazgeçmek, alışkanlıklarınızı değiştirmede başarısız olduğunuzu göstermiyor. Alışkanlıkların; zihninizdeki etkisi, davranışlarınız üzerinde otorite sağlayamayacağınız anlamına da gelmiyor. Değiştirmek istediğiniz davranışlarla yüzleşmek, hayat tarzınızı değiştirmek üzerine direnç gösterebileceğiniz bilincini oluşturmakla bu konuya bir başlangıç yapabilirsiniz. Alışkanlıkları değiştirme sürecinde başarılı olmanın en önemli etkenlerinden biri de değişim fikrine yeterince motive olmaktan geçiyor. Alışkanlıkları değiştirmek konusunda yapılan ilk çalışmalar, değişimin en az 21 gün sürdüğünü söylerken bu açıklama zamanla ‘3 haftada alışkanlıklar değişebilir’ şeklinde bir kalıp olarak insanların zihnine yerleşti. 3 haftada alışkanlıkların değişebileceği insanları etkileyen bir fikir. İstikrarlı şekilde devam eden davranış değişikliklerinizle beraber motivasyonunuzu da sürdürerek alışkanlıklarınızı değiştirebilmeniz mümkün fakat bunun 21 gün süreceğini söylemek doğru değil.

ORTALAMA 2 AY SÜRÜYOR

University College London’da sağlık psikolojisi araştırmacısı Phillippa Lally, European Journal of Social Psychology'de yayınlanan, araştırma ekibiyle beraber yaptığı bir çalışmada, bir alışkanlık oluşturmanın gerçekte ne kadar sürdüğünü hesaplamaya karar verdi.

12 hafta süren çalışmada 96 kişinin alışkanlıklarını inceledi. Her bir kişi, 12 hafta boyunca yeni bir alışkanlık seçti. Bu kişiler, her gün davranışı yapıp yapmadıklarını ve seçtikleri davranışın ne kadar otomatik hissettirdiğini bildirdiler. Kimileri basit alışkanlıkları seçerken kimileri de uygulaması daha zor davranış değişikliklerini tercih ettiler.

Araştırmacılar; 12 haftanın sonunda kişilerin, yeni bir davranışa başladıktan sonra seçtiği alışkanlığı otomatik olarak yapmaya başlamasının ne kadar sürdüğünü belirlemek için de verileri analiz ettiler.

Phillippa Lally’nin çalışmasına göre yeni bir davranış değişikliğinin otomatik hale gelmesi ortalama olarak 2 aydan fazla sürüyor. Aynı zamanda alışkanlıkların oluşmasının ne kadar süreceği ise kişinin kendisine, davranış değişikliğine ve faktörlere bağlı olarak da farklılık gösterebiliyor. Tüm bu koşullara dayanarak, Lally'nin araştırması insanların yeni bir alışkanlık oluşturabilmesi için 18 gün ile 254 gün arasında bir zaman gerektiğini söylüyor.



