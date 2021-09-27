Araştırma: Ayakları büyük olan erkekler, eşlerini daha fazla aldatıyor
İngiltere'de yapılan bir araştırma, ayakları büyük olan erkeklerin, eşlerini daha fazla aldattığı sonucuna vardı. Araştırmanın sonucu kimileri tarafından haklı kabul edilirken; kimileri ise sonucun gerçek dışı olduğunu iddia etti.
Çiftler arasındaki aldatma olaylarına ilişkin İngiltere'de dikkat çeken bir araştırma yapıldı. Araştırmada, hangi erkek türünün karısını daha fazla aldattığı ortaya konulmaya çalışıldı.
Katılımcılara yöneltilen bazı sorulara göre ayakları daha büyük olan erkeklerin, eşlerini daha fazla aldattığını ortaya koydu.
Haber Global’in aktardığına göre, araştırmada ayakları daha büyük olan erkeklerin genellikle uzun boylu oldukları ve bu durumun da kadınlar tarafından çekici bulunduğunun altı çizildi.
Bazı insanlar ise araştırmanın gerçeği yansıtmadığını belirterek, böyle bir durumun gerçek dışı olduğunu savundu.
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