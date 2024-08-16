380 nerenin telefon kodu? +380 hangi ülkenin telefon kodu?

Günümüz teknolojisinin en önemli aygıtlarından biri de telefondur. Şehirler ve ülkeler arasındaki telefonla iletişimin en önemli aracı alan kodlarıdır. Dünya üzerindeki ülke sayısı kadar alan kodu vardır. Peki, 380 nerenin telefon kodu? +380 hangi ülkenin telefon kodu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.08.2024 - 16:30
380 nerenin telefon kodu? +380 hangi ülkenin telefon kodu?
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Uluslar arası iletişimde büyük rolü olan telefon, genellikle resmi haberleşmelerde ve kişiler arası iletişimde kullanılır. Şehirler ve ülkeler arasındaki iletişimde, sabit telefonların başına konulan alan kodlarının başına tek veya çift sıfır konulur. Peki, 380 nerenin telefon kodu? +380 hangi ülkenin telefon kodu? 

380 NERENİN ALAN KODU?

380 alan kodu Ukrayna'ya aittir. Telefonunuza +380 ile başlayan herhangi bir numaradan çağrı veya mesaj gelirse, bu arama ya da mesaj Ukrayna'da alınmış bir telefon hattından size ulaşmış demektir.


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