22 Şubat ne günü? 22 Şubat Dünya İzci Düşünce Günü nedir?

Yayınlanma: 22.02.2025 - 09:34

Güncelleme: 22.02.2025 - 09:34

22 Şubat Dünya İzci Düşünce Günü'dür. Dünya İzci Düşünce Günü, tüm Dünya izcilerinin kutladığı bir izci günüdür. Dünya İzci Düşünce Günü, izcilerin birbirleriyle uluslararası dostluklar kurması, birbirini düşünmesi, şükretmesi ve teşekkür etmesi için özel bir gündür.

22 ŞUBAT DÜNYA İZCI DÜŞÜNCE GÜNÜ NEDİR?

Türkiye ve dünya izcileri aldıkları bilgiler doğrultusunda sevgi dostluk kardeşlik, güven, yardımlaşma ve çağdaş düşünce duyguları ile 22 Şubat Düşünce Gününde yıl boyunca düşündükleri ve gerçekleştirdikleri çalışmaları bir kez daha izci kardeşleri ve toplumları ile paylaşmak için gündeme getirirler.

22 ŞUBAT DÜNYA İZCI DÜŞÜNCE GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Düşünce günü fikri ilk olarak Baden Powell’ın doğum gününü kutlama fikri ile ortaya atılmıştır.Dünya izcilerinin birbirlerine arkadaşlık, sevgi ve yardım düşünceleri ile bağlılıklarını simgelemek üzere izciliğin kurucusu Baden Powell ve eşi Olave Powell'ın ortak doğum günü olan 22 Şubat, "İzci Düşünce Günü" olarak kutlanmaktadır.











