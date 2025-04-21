Akşam yemeği sonrası tatlı isteyenlere pratik tarif: Havuçlu cevizli kek tarifi

Yayınlanma: 21.04.2025 - 20:34

Güncelleme: 21.04.2025 - 20:34

Evde yapılan kekler, mutfağı mis gibi kokutan, çay saatlerinin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alır. Özellikle havuç ve cevizin birleştiği kek tarifleri, hem yumuşacık dokusu hem de hafif tatlı aromasıyla gönülleri fetheder. Besleyici içeriği sayesinde çocuklar için de harika bir atıştırmalık olan bu tarif, özel günlerden sade hafta içi çay molalarına kadar her ana yakışır. Peki, akşam yemeği sonrası tatlı isteyenlerin favorisi olacak bu tarif nasıl yapılır? İşte, enfes havuçlu cevizli kek tarifi...

HAVUÇLU CEVİZLİ KEK TARİFİ

Malzemeler

3 adet orta boy havuç (rendelenmiş)

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı sıvı yağ (ayçiçek veya zeytinyağı)

1 su bardağı iri dövülmüş ceviz içi

1 su bardağı süt

2,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1 tatlı kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

Yarım çay kaşığı muskat rendesi (isteğe bağlı)

HAVUÇLU CEVİZLİ KEK YAPILIŞI

Yumurtaları derin bir kaba alın, üzerine şekeri ekleyip mikserle köpük köpük olana kadar çırpın.

Ayrı bir kapta un, kabartma tozu, vanilin ve tarçını karıştırın.

Dilerseniz muskat da ekleyebilirsiniz.

Rendelenmiş havuçları ve ceviz içini karışıma ekleyin.

Spatula yardımıyla nazikçe karıştırın.

Kuru malzemeleri sıvı karışıma azar azar ekleyerek homojen bir kıvam elde edin.

Kek kalıbınızı yağlayın ve hafif un serpin.

Karışımı dökün.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 40-45 dakika pişirin.

Kürdan testiyle pişip pişmediğini kontrol edin.

Kekinizi fırından çıkardıktan sonra soğumaya bırakın.

Üzerine pudra şekeri serpebilir veya sade şekilde servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!