Yayınlanma: 21.04.2025 - 09:35

Güncelleme: 21.04.2025 - 09:35

Milyonlarca öğrenci ve çalışan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi 23 Nisan resmi tatil bilgisine yoğunlaştı. Şimdi ise gözler '22 Nisan resmi tatil mi' sorusuna çevrildi. Peki, 22 Nisan yarım gün mü? 22 Nisan'da okullar tatil mi?

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

Mevzuata göre 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz 30 Ağustos ve 29 Ekim resmi tatil olarak yer alıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil olduğu için kamu kurumları, resmi daireler kapalı olacak.

23 NİSAN ÖZEL SEKTÖRE TATİL Mİ?

23 Nisan resmi tatil olması nedeniyle, özel sektör çalışanları bağlı oldukları kurum kararlarına göre izin kullanabilecek. Özel sektörde 23 Nisan'da çalışanlar ise mesai ücreti alabilecek.

22 NİSAN TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 22 Nisan yarım gün ve resmi tatil değildir.

22 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ?

22 Nisan resmi tatil olmadığı için okullarda dersler devam edecek.