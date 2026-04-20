23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Perşembe günü okulların tatil olmasıyla birlikte, gözler haftanın son iş günü olan 24 Nisan Cuma tarihine çevrildi. Peki, 24 Nisan 2026 Cuma okullar tatil mi? 24 Nisan Cuma hastaneler ve bankaları açık mı?

24 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ?

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da yer alan bilgilere göre 24 Nisan 2026 resmi tatiller arasında yer almıyor. 23 Nisan'ın hafta sonuyla birlikte birleştirilerek 24 Nisan Cuma gününün tatil olacağına dair ise bir açıklama yapılmadı.

22 NİSAN YARIM GÜN MÜ 2026?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da yer alan bilgilere göre 1 gün süreyle resmi tatil olacak. Bu kapsamda 22 Nisan 2026 Salı günü yarım gün olmayacak. Okullar, bankalar, hastaneler, kamu kurumları tam gün boyunca mesai yapacaklar.

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu kapsamda birçok kurum 23 Nisan 2026 Perşembe günü kapalı olacak. Resmi tatil kapsamında okullar da tatil olacak. Sadece törenlerde ve etkinliklerde görevli olan öğrenciler okula gidecekler.