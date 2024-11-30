25 bin metrekarelik alanda yetiştiriliyor! Günlük 3 ton üretim yapılıyor, 48 şehre gönderiliyor...

Yayınlanma: 30.11.2024 - 13:12

Güncelleme: 30.11.2024 - 13:12

Girişimci Kubilay Çağrı Gidersu tarafından 2019'da TKDK desteğiyle Atmaca Mahallesi'nde kurulan kültür mantarı üretim tesisi kent ekonomisine katkı sağlıyor.

"Memba Mantar" ismiyle 5 bini kapalı 25 bin metrekarelik alana kurulan ve son teknolojik cihazlarla bu yıl tam kapasite üretime geçen tesiste 63 kadın istihdam ediliyor.

Zirai ve kimyasal ilaç kullanılmadan organik ve iyi tarım uygulamalarıyla üretilen mantarlar, paketlenerek 48 şehirdeki zincir marketlere gönderiliyor.

Çatıya kurulan güneş enerjisi panelleriyle kendi enerjisini üreten ve yapay iklimlendirme sistemi sayesinde 24 saat üretim yapılabilen tesis, kullanılan toprak ve gübrenin yeniden tarıma kazandırılmasıyla da örnek gösterilen projeler arasında yer alıyor.

Tesiste son tarım teknolojilerinin kullanıldığını anlatan Gidersu, "63 kadın personel istihdam ettiğimiz tesisimiz, 48 kente mantar üretimi gerçekleştiriyor. Zirai ve kimyasal ilaç kullanmadan iyi tarım uygulamalarına sahip tesisimizde günlük 3 ton mantar hasadı yapılıyor. Kuruluşta 11 odayla başladık, şimdi 21 bağımsız odaya ulaştık. Bölgede dikey tarıma yönelik tesisler arasında öncü olabilecek bir işletme burası." dedi.

"NEREDEYSE İNSAN ELİ DEĞMEDEN ÜRETİM YAPIYORUZ"

Tesiste çıkan gübrenin tarıma kazandırıldığını belirten Gidersu, bu yıl tesiste tam kapasiteyle üretim yapıldığını dile getirdi.

Hedeflerinin üretimi daha da artırarak salamura, doğranmış mantar üretimi yapmak ve mantarı kurutarak ihraç etmek olduğunu vurgulayan Gidersu, şöyle devam etti:

"Kurumsal zincir marketler aracılığıyla 48 ile ulaştık. Ürünler günlük sevk ediliyor. Bölgenin ihtiyacını karşıladıktan sonra ihracatını planlıyoruz. Tamamen modern teknik yöntemler kullanılarak üretim yapılıyor. Gri Su uygulamasına sahibiz. Yeni kullandığımız suyu tekrar geri dönüşüme kazandırıyoruz. Nem, sıcaklık ve karbondioksit oranına kadar her şey dijital ekranlardan yönetiliyor. Neredeyse insan eli değmeden üretim yapıyoruz. Geçen yıl çatıya kurduğumuz güneş panellerinden tesisimizin enerji ihtiyacını karşılıyoruz. Doğa dostu bir tesis."

Tesisin üretim müdürü İsmail Gidersu ise "Türkiye'nin en büyük entegre tesislerinden biri. İlk kurulduğumuzda günlük 1 ton üretim yapıyorduk. Şimdi yüzde 100 kapasiteyle günlük 3 ton mantar üretiyoruz. Toprakla buluşturduğumuz ham maddenin 35 günlük sürecin ardından hasadını yapıyoruz. Gübre çöpe gitmiyor, çiftçimize geri kazandırılıyor. Yöre insanı rağbet gösteriyor." diye konuştu.

"BİRÇOK KADIN BURADA İLK İŞ SAHİBİ OLDU"

Tesiste iş sahibi olan kadınlardan Dilan Kuşan da üniversiteden mezun olduktan sonra tesiste çalışmaya başladığını belirterek, "Burada kadın istihdamına önem veriliyor. Birçok kadın burada ilk kez iş sahibi oldu. Kadınlar buradan kazandıklarıyla ailelerine katkı sağlıyor. Bazıları da kazandığı parayla çeyizini hazırlıyor. Bu nedenle böyle tesisler bölgemiz için çok kıymetli. Çünkü birçok kadına iş kapısı oldu." ifadelerini kullandı.