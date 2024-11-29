Manisa'da sürpriz hasat! 3 yıl sonra meyve vermesi bekleniyordu, 6 ay sonra verdi...

Yayınlanma: 29.11.2024 - 15:24

Güncelleme: 29.11.2024 - 15:24

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Emcelli Mahallesinde üzüm üreticisi olan Hakan Sarıkaya, mayıs ayında başka bir bağdan Red Globbe üzüm budaması yapılırken topladığı ve köklendirdiği çubukları mayıs ayında kendi bağına dikti.

18 dekarlık bağında kışlık bakım yaparken bir asmada üzüm salkımı oluştuğunu gören Sarıkaya, hayretler içerisinde kaldığını ifade ederek, "Emcelli Mahallesinde Göztepe mevkiindeki tarlama bu yılın mayıs ayında 3 bin 500 adet Red Globbe cinsi üzüm diktik. Şuan bağımızın içerisindeki taşları toplarken, kışlık bakımı yaparken bir Red Globbe cinsi asmasında üzüm salkımı buldum. Hayretler içinde kaldım. Bu üzüm türü 3 yıl sonra ürün vermeye başlar. Böyle bir olayı ilk kez gördüm" şeklinde konuştu.