25 yıldır aynı bisikleti kullanıyor: "En lüks arabam da olsa bisiklet sürmeyi tercih ederim"
Bingöl'ün Genç ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki yurttaş, tüm olumsuzluklara rağmen hevesini kırmayarak 25 yıldır aynı bisikletiyle hem spor yapıp hem de tüm işlerini görüyor.
İnşaatlarda sıva ustası olarak
çalışan 52 yaşındaki 3 çocuk babası Abdullah Gülenç, Genç ilçesinde yaşıyor.
Onun hayatında çocukluğundan beri bisiklet tutkusu var. Yaklaşık 25 yıl önce
bisiklet alan Gülenç, ilk zamanlarda bu durumun oldukça garip karşılandığını
söylüyor.
15 yaşındayken Manisa’da pazarda ağabeyinin yanında çalışırken bisiklet sürmeyi öğrendiğini belirten Gülenç, o dönemlerde Genç ilçesinde bisikletin olmadığını söyledi. Yıllarca Türkiye’nin farklı illerinde çalıştığını söyleyen bisiklet tutkunu Gülenç, gittiği her şehirde bir bisiklet aldığını eve dönüş zamanında ise satmak zorunda kaldığını aktardı.
O dönemin şartlarından dolayı memleketinde ancak evlendikten sonra
bisiklete kavuştu. 1996 yılında ilk bisikletini alan Gülenç, çocuklarından
büyük olan bisikletini 25 yıldır kesintisiz kullanıyor.
“ÇOK ZORUMA GİTTİ”
Bisikleti kullandığı ilk yıllarda
zorlandığını ifade eden Gülenç, devamında şunları söyledi:
”Evlendikten sonra aldığım
bisikletim hâlâ bende duruyor. Bugün en lüks arabam da olsa bisiklet sürmeyi
tercih ederim. Bazen çarşıda arkadaşlarımı görünce bana niye araba almıyorsun
diye soruyorlar. Hatta iki yıl önce arkadaşlarımdan birinin yanından geçerken
bana utanmıyor musun bisiklete biniyorsun dedi. Çok zoruma gitti. Ben niye
utanacağım. Bisikletin herhangi bir ayıp tarafı yok ki dedim.”
“KEŞKE BENİM GİBİ HERKES BİSİKLETE
BİNSE”
“Sıva ustasıyım, inşaatta
çalışıyorum. Malzememi alıp bisikletimle işe gidip, geliyorum. Çarşıya
gittiğimde bir şey lazım olduğunda bisikletimle getiriyorum. Keşke benim
yaşlarımda Genç’te 4-5 kişi daha olsa beraber bisiklet sürsek. Bazen benim
çocuklarım bana baba bisiklete binme senin yaşındakilerin hiçbiri bisiklete binmiyor
diye söyleniyor Onlar da herhalde utanıyor, öyle hissediyorum.”
“Evlenmeden önce Balıkesir’de çalışırken ilk bisikletimi aldım. 3 yıl orada kullandım. Genç ilçesine giderken onu Ayvalık’ta satmak zorunda kaldım. Daha sonrasında Alanya’da çalışırken aynı şekilde bisiklet aldım, ilçeye giderken yine satmak zorunda kaldım. İlçemizde de bisiklet yoktu alayım. İlk aldığım yıllarda birçok kişi bana gülüyordu, dalga geçiyordu. Keşke her evde bir bisiklet olsa, ilçemiz bisiklet kullanımına da çok elverişli.”
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