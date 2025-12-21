25 yıllık araştırma: Her gün peynir yiyenlerde demans riski daha düşük

İnsanlığın en sevdiği lezzetlerden biri olan peynirin, beyin sağlığı üzerinde beklenmedik bir etkiye sahip olabileceği ortaya çıktı. İsveç’te yürütülen ve yaklaşık 25 yıl süren kapsamlı bir araştırma, düzenli olarak yüksek yağlı peynir tüketiminin demans (bunama) riskini azaltabileceğini gösterdi.

Lund Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen çalışmada, 27 binden fazla yetişkin uzun yıllar boyunca takip edildi. Araştırma sonuçlarına göre, özellikle bri, gouda, cheddar ve mozzarella gibi yağ oranı yüzde 20’nin üzerinde olan peynirleri günde 50 gramdan fazla tüketen bireylerin, zihinsel sağlık açısından daha avantajlı olduğu belirlendi. Bu kişilerin demansa yakalanma riskinin, çok az peynir tüketenlere kıyasla yüzde 13 daha düşük olduğu saptandı.



YAĞLARIN BEYİN FONKSİYONLARINA ETKİSİ

Çalışma, uzun süredir yaygın olan “yağlı gıdalar sağlığa zararlıdır” görüşünü de sorgulattı. Araştırmacılar, sağlıklı yağların beyin fonksiyonları üzerindeki olumlu etkilerinin, özellikle yüksek yağlı peynirlerde daha belirgin olabileceğine dikkat çekti. Buna karşılık, aynı koruyucu etkinin düşük yağlı peynirlerde, süt ya da yoğurt gibi diğer süt ürünlerinde görülmemesi dikkat çekti.

Dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen ve 2050 yılına kadar vaka sayısının üç katına çıkması beklenen demans hastalığı için henüz kesin bir tedavi bulunmuyor. Bu nedenle uzmanlar, beslenme alışkanlıklarının hastalığa karşı koruyucu bir rol oynayabileceğini vurguluyor. Ancak bilim insanları, tek bir besine “mucize” gözüyle bakılmaması gerektiği uyarısında da bulunuyor.

Araştırmacılar, 25 yıl boyunca katılımcıların yaşam tarzlarında değişiklikler olabileceğini belirterek, peynir tüketimi ile beyin sağlığı arasındaki ilişkinin nasıl işlediğini netleştirmek için daha fazla bilimsel çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu ifade ediyor.



KAYNAK: Sciencealert



