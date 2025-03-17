250 bin lira hibe desteğini 6'ya katladı: Üretip tüm ilçeye satıyorlar

Yayınlanma: 17.03.2025 - 15:11

Güncelleme: 17.03.2025 - 15:11

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü'nden 2002'de mezun olan ve ardından evlenerek 4 çocuk dünyaya getiren Gültepe, çocuklarını büyüttükten sonra eşinin de desteğiyle hayvancılık yapmaya karar verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi"ne iki yıl önce başvuran Gültepe, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında sunulan 250 bin lira hibe desteğiyle simental ırkı 5 büyükbaş hayvan satın aldı.

Daha sonra kendi imkanlarıyla da 5 hayvan satın alan Gültepe, ilçede kurdukları çiftlikte 2 yılda büyükbaş hayvan sayısını 30'a çıkardı.

Çiftliğinde 100 sağılabilir hayvana ulaşmayı hedefleyen 41 yaşındaki Gültepe, çiftlikte istihdam ettikleri 4 kişiyle günde 2 kez ahıra giderek hayvanlarının bakımını yapıyor.

Ot balyalarını taşıyan, süt sağan ve işçileriyle ahırı temizleyen Gültepe, sağdıkları sütü satışa sunarak gelir elde ediyor.

Gültepe, AA muhabirine, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü'nden 2002 yılında mezun olduğunu ve çalışmadığı için evlenerek 4 çocuk dünyaya getirdiğini söyledi.

Çocuklarını büyüttükten sonra eşiyle karar alarak 2023'te Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi"ne başvurduğunu belirten Gültepe, "Projemiz onaylandıktan sonra devletin sunduğu 250 bin liralık hibe desteğiyle 5 büyükbaş hayvan aldık. Kendi imkanlarımızla 5 hayvan daha alarak sayıyı 10'a çıkardık. Şu anda 30 olan büyükbaş hayvan sayımızı daha da yükseltmeyi hedefledik. Hedefimiz 100 hayvana ulaşmak. Süt sığırcılığı adı altında bu işi devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.