Kozan'da 30 günde bir hasat ediliyor: 'Yoğun bir talep var'

Yayınlanma: 14.03.2025 - 17:38

Güncelleme: 14.03.2025 - 17:38

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Yasin Soylu tarafından verilen kurs, 30 gün önce başladı. Kursiyerler, mantar yetiştiriciliği konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler aldı. Hacıuşağı Mahallesi Medrese Sokak’ta bulunan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ek hizmet binasında hasat heyecanı yaşandı. Hasat törenine, Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Osmanca, müdür yardımcıları ve kursiyerler katıldı.

Hasat edilen istiridye mantarları, kursiyerlerin hem kendi tüketimleri hem de ekonomik kazanç elde etmeleri için değerlendirilecek.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Osmanca, "Kursiyerlerimiz için yeni bir iş kapısı oluyor. Yoğun bir talep var. Kursun ikincisini tamamladık. Bundan sonra üç ve dördüncülerle devam edeceğiz. Mantarcılık karlı ve kısa süreli bir iş. Hem ekonomik, hem çevreci hem de doğal bir ürün. Kursu 25 kursiyerle başlayıp 19 kursiyerle bitirdik" dedi.

Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Yasin Soylu ise "Kursiyerlerimizle birlikte dikiminden hasadına 30 günlük bir periyodumuz oldu. Öğrenci arkadaşlarla kompost çalışmalarını tamamladık, hasat işlemini tamamlayacağız" diye konuştu.