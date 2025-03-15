Nakil yapılarak hasat alanı oluşturuldu: 6 bin ailenin geçim kaynağı

Yayınlanma: 15.03.2025 - 15:05

Güncelleme: 15.03.2025 - 15:05

Türkiye'nin çam balı üretiminin yaklaşık yüzde 80'inin yapıldığı Muğla ve ilçelerindeki arıcılar, bölgede son dönemde gerçekleşen yangınlarda tahrip olan "bal ormanları"nın yerine zarar görmemiş alanlara yönlendirildi.

Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veli Türk, AA muhabirine, Muğla ve ilçelerinde 6 bin ailenin geçimini arıcılıkla sağladığını, kentin yaklaşık 2,5 milyon kovana ev sahipliği yaptığını belirtti.

2020 yılında etkisini gösteren kuraklığın ardından meydana gelen orman yangınları nedeniyle Muğla'da bal veren çamların 3'te 2'sini kaybettiklerini söyledi.

Kuraklık ve yangınlardan önce her yıl Muğla'da gezginci arıcılarla yaklaşık 30-35 bin ton çam balı rekoltesine ulaştıklarını anlatan Türk, "Yangınlardan sonra 2 yıl hiç bal olmadı. Son yılda yürüttüğümüz çalışmalarda yine 10 bin tona yakın çam balı hasadı yaptık. Ama bu hiç bir zaman artık 30-35 bin tona çıkmayacak. Çünkü artık o sahalarımız yok." dedi.

Türk, Muğla'da mevcut çamların yüzde 7'sinde bal olduğuna dikkati çekti.

Arıcıların mesleklerini sürdürmesi ve umutlarını kaybetmemesi için MAYBİR olarak kolları sıvayarak bal olan yerden olmayan yere basra böceği yumurtası aktarımı yapmaya başladıklarını aktaran Türk, şunları söyledi:

"Mayıs ayında Fethiye'den Seydikemer'de belirlediğimiz 2 bin ağaçlık bir alana transfer yaptık ve eylülde bal sağımı yaptık. Aslında bu kadar da kolay. Olan bir yerden olmayan bir yere böceği naklettiğiniz zaman hemen o dönem çam balı alabiliyorsunuz. Bu çamların önceden odun değeri varken şu anda artık bal değeri var. Bu sahalardaki çamlar yanmadıkça her yıl düzenli olarak bal verecektir. Önceki yıllarda Dalaman-Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinin ortak kullanım alanı olan Bayram Dağı'nda bu çalışmayı yaptık. Bu alanda yaklaşık 8 yıldır bal sağımı yapılıyor. Yaklaşık 20 bin kovan şu anda orada konaklıyor. Daha sonra Ula'daki Geyik Kanyonu'nda yaptık. Geçen yıl Seydikemer'de başlattık ve burası çok büyük bir çalışma oldu."

Bölgedeki arıcıların da destekleriyle Seydikemer'deki 2 bin ağacı artık bal ağacı yaptıklarını dile getiren Türk, alanda 3-5 yıl içinde yaklaşık 150 bin kovandan bal alınacağını ve bölgenin çok büyük bal ormanı olacağını, eski rekolteye ulaşmanın tek yolunun basra aşılamadan ve yeni basralı alanlar oluşturmaktan geçtiğini kaydetti.

SEYDİKEMER'DE 2 BİN KIZILÇAM AĞACINA YUMURTA NAKLEDİLDİ

Seydikemer'de 40 yıldır arıcılık yapan Emin Bayırlı ise ata mesleği arıcılığı yıllardır sürdürdüğünü söyledi.

Kendisinin 60 yaşında olduğunu ve babasının da 90 yaşında arıcılığı bıraktığını belirten Bayırlı, "Bölgemizde arıcıların emeği sonucu basra yetişti ve bal almaya başladık. Burada hakiki Karabel bal sağımı yapmaya başladık. Arıcılığı sürdürebilmemiz için de yetkililerden destek bekliyoruz. Özellikle arıcılara yer gösterilmesini istiyoruz." dedi.

MAYBİR Ziraat Teknikeri Erdem Serdar ise 2021 yılında başlayan orman yangınlarında kentte yaklaşık 15 bin futbol sahası büyüklüğünde basralı böcek alanların yandığını söyledi.

Muğla'nın eskiden Türkiye arıcısına ev sahipliği yaptığını hatırlatan Serdar, "Bugün Muğla arıcısı Türkiye'nin diğer illerine gitmeye başladı. Mevcut sahalarımız kayboldu ve kuraklıkla basralı sahaların zarar görmesi nedeniyle rekolte düştü. Biz çam balı üretim sahalarının arayışı içine girdik. Seydikemer'de 2 bin Kızılçam ağacına 20 arıcımızın da desteğiyle Ölüdeniz'den aldığımız yumurtaları naklettik. Basralı böcek buradaki ağaçlarda kendine yer edindi ve 3-4 yıl içinde bu ağaçlar bal ağacı olacak."

Serdar, bölgede yaptığı çalışmalarda çok güzel sonuçlar aldıklarını ve çalışmayı sürdüreceklerini bildirdi.