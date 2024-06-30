26 çocuğa 'babalık' yapan Turgay Tanülkü'nün 101 kişilik büyük ailesi

Tanülkü, tiyatro ve dizilerden kazandığı para ve eşinin maaşıyla bugüne kadar sahip çıktığı 26 çocuğun farklı illerde kiraladığı evlerde bakımını sağlayıp onları okuttu. Tanülkü çifti, aralarında iki savcı ve avukat bulunan evlatları ve torunlarıyla toplam 101 kişiden oluşan ailesiyle günlerini geçiriyor.

Kendisi 6 yaşındayken babasını kaybeden Tanülkü, orada kaldığı dönemde yaşadığı bir olaydan çok etkilendi ve cezaevinden çıktıktan sonra babasından da izin alarak, müebbet alan bir mahkumun çocuğuna sahip çıkıp onu okuttu. Tanülkü ve her zaman destekçisi olan eşi Zehra Tanülkü, artık annesi ve babası cezaevinde kalan çocuklar ile sokakta yaşayan çocukların ailesi olmaya karar verdi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre, hayatını ve yaşadıklarını anlatan Turgay Tanülkü, ilk oğlunun şimdi 45 yaşında olduğunu ve Ankara'da yaşadığını söyledi. O zamanlar oğluyla ilgilenmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Tanülkü, "Onu okuluna gidip alıyordum, elinden tutuyordum. Çünkü o benim de özlemimdi. Babam yoktu. Ben hiçbir zaman babamın elini tutamadım. Çocuktaki fotoğraf benim kendi fotoğrafımdı. Aslında ben kendime, kendi özlemlerime iyilik yapıyordum" diye konuştu.

"KIZ ÇOCUĞU PAYLAŞILAMAYACAK KADAR ÖZEL"

Hemen akabinde, anne veya babası cezaevinde kalan 5 çocuğa daha babalık yapmaya başladığını anlatan Tanülkü, sözlerine şöyle devam etti:

"Kız çocuğu dünyamıza geldiği gün dünyamız bambaşka olmaya başladı. Kız çocuğu paylaşılamayacak kadar özel. Onların okumalarını çok istedim. Cezaevlerinde tiyatro yapmaya başladım. Orada bir sürü çocuk var. Onlardan almaya başladım. Devlet, çocukları 6 yaşına kadar cezaevinde tutuyor sonra da kendi korumasına alıyor. Biz o süreç içerisinde ailelerle anlaşıp eşimle okumalarını sağlıyoruz. Bakırköy Kadınlar Cezaevinde tiyatro oynamıştım. Bir hanım arkadaş bebeğini havaya kaldırdı 'hocam bu çocuğu sana doğurdum' dedi. En son aldığım ufak çocuğum o. Sonrasında sokaktan çocuklar almaya başladım. Kağıt toplayan, tinerci çocuklardan evlatlarım oluşmaya başladı ve nüfusumuz giderek arttı."

Tanülkü, çocuklarına ev kiralayıp, bakımlarını sağladıklarını belirterek "Bizim de evimiz yok, biz de kiradayız. Ödedikten sonra her ev senin. Çok mutluyuz. Onlardan istediğimiz tek şey, okumaları" dedi. Yardım etmenin sadece çocuğun karnını doyurmak olmadığını, o çocuğun başını okşamanın asıl mesele olduğunu ifade eden Tanülkü, şöyle konuştu: "Koruyucu aile ol' demek bana göre lükse kaçıyor. Neye göre korumak? İsmi değişirse sahiplenmek adına mükemmel bir şey. Sokakta bir sürü evlat var. Çocuklarımdan mezun olanlar, iş güç sahibi olanlar, yuva kuranlar dönüp arkasına bakıyor ve arkadan gelen çocuklarımıza da onlar sahip çıkıyor. Bu, bir zincir. Koruyucu ailelikte de bir zincir olmalı. Sokağa atılan çocuklar da bir anne babadan gelme. Kötü niyetli kişiler bunları kullanıyor. O aradaki uçurumu acizane, karımla beraber kapatmaya çalışıyoruz. Eskiden yaşadıklarımdan dolayı çocuğum olmuyor. Onun için dışarıdaki her çocuk benim için kutsal. Onların ağlamaları, gülmeleri her bakımdan benim için çok özel. Yaradan'a teşekkür ediyorum hep böyle bir şeyi bize kısmet ettiği için." Ailesini 6 Şubat depremlerinde kaybeden 4 yaşında bir kız çocuğunun da olduğunu anlatan Tanülkü, "Kızımız hala annesini bekliyor. Diğerleri oynarken o oturuyor. 'Kızım hadi oynasana' diyorum, 'yok annem gelecek' diyor. Bir tek onu çözemiyorum" dedi. "EŞİM OLMASAYDI BUNLARI YAPAMAZDIM"